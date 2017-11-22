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США ввели санкции против 13 компаний и ведомств КНДР и Китая

06:52 22.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Минфин США ввел санкции в отношении 13 компаний и ведомств из Северной Кореи и Китая, сообщает Интерфакс со ссылкой на американское ведомство.

В список, в частности, попали Морская администрация КНДР, министерство наземного и морского транспорта КНДР и ряд компаний. Также в списки попали несколько китайских компаний и добавлено одно физическое лицо из Китая. Кроме того, США ввели ограничительные меры против ряда морских судов, имеющих отношение к попавшими в "черные" списки компаниям.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о решении включить Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм. Трамп заявил, что внесение в список должно было произойти "много лет назад". Тогда же президент США пообещал, что Минфин во вторник объявит о дополнительных мерах в отношении КНДР.

Темы: Китай, Северная Корея, США, Отношения США и Китая, Экономические санкции и эмбарго
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