США ввели санкции против 13 компаний и ведомств КНДР и Китая

Минфин США ввел санкции в отношении 13 компаний и ведомств из Северной Кореи и Китая, сообщает Интерфакс со ссылкой на американское ведомство.

В список, в частности, попали Морская администрация КНДР, министерство наземного и морского транспорта КНДР и ряд компаний. Также в списки попали несколько китайских компаний и добавлено одно физическое лицо из Китая. Кроме того, США ввели ограничительные меры против ряда морских судов, имеющих отношение к попавшими в "черные" списки компаниям.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о решении включить Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм. Трамп заявил, что внесение в список должно было произойти "много лет назад". Тогда же президент США пообещал, что Минфин во вторник объявит о дополнительных мерах в отношении КНДР.