«Керимова задержали по делу о налогах»

Задержанный во Франции по делу о неуплате налогов российский сенатор Сулейман Керимов не признал вину

МИД России уже отправил во французскую прокуратуру письмо, в котором указано, что Керимов пользуется дипломатическим иммунитетом и не может быть задержан на территории иностранного государства. В Совете Федерации заявили, что этот инцидент можно расценить как провокацию.

Сулейман Керимов. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Представитель Дагестана в Совете Федерации Сулейман Керимов задержан полицией в аэропорту французского города Ницца по делу о неуплате налогов.

«Его задержали для допроса по делу о налоговых злоупотреблениях», — приводит Reuters сообщение французской прокуратуры.

По словам источника РИА «Новости», сенатор не признает обвинения. В ближайшие два дня должно состояться судебное заседание, на котором Керимову будет определена мера пресечения. Российские дипломаты подтвердили факт задержания сенатора.

«Сулейман Керимов был задержан в понедельник вечером в аэропорту Ниццы, его доставили в полицейский участок. Сотрудники канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер срочно прибыли в аэропорт, затем добились встречи с Керимовым, которая прошла в ночь на вторник в полицейском участке Ниццы», — заявил представитель посольства России.

В посольстве отметили, что добиваются его освобождения, однако не уточнили причину задержания.

«До министерства иностранных дел Франции и посольства в Москве доведена информация о том, что Сулейман Керимов является членом Совета Федерации ФС России, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств», — сообщил в МИД.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Керимов «обладает дипломатическим паспортом».

«В этой связи Керимов пользуется иммунитетом, присущим должностным лицам, и не может быть задержан на территории иностранного государства», — добавили в МИД.

Сенатор в настоящий момент находится в одном из полицейских участков Ниццы. Информации о том, как долго он может пребывать под стражей во Франции, пока также нет.

«В настоящее время все российские консульские службы находятся в постоянном контакте с французскими властями, российскому сенатору оказывается вся возможная поддержка», — приводит ТАСС сообщение российского диппредставительства.

В комитете Госдумы по регламенту сообщили, что Керимов не находился во Франции в служебной командировке, он был там по личным делам.

«Никаких решений о включении Керимова в состав делегации или о его собственной служебной командировке не было, он там по личным делам», — рассказали в парламенте.

Совет Федерации проверяет информацию о задержании в Ницце Керимова, этот инцидент можно расценить как провокацию, приводит «Интерфакс» слова первого заместителя руководителя комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Франца Клинцевича.

«Керимов — уважаемый человек, и для его задержания нужны были очень веские основания», — указал парламентарий.

Чтобы добиться скорейшего освобождения Керимова предпринимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии в Париже и в Москве, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Косачев сообщил, что находится на оперативной связи с МИД России.

«Предпринимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии, причем как в Париже, так и в Москве, чтобы добиться скорейшего освобождения задержанного. Обстоятельства инцидента выясняются, пока добавить нечего», — пояснил сенатор.

В 2015 году Керимов входил в пятерку российских филантропов – по оценке Bloomberg, в 2014 году он выделил $55 млн на благотворительные цели.

В том же году Окружной суд Никосии наложил обеспечительные меры на активы Керимова на сумму $250 млн. Предполагалось, что решение суда было связано с вердиктом Лондонского международного арбитража, который год назад обязал Керимова выплатить $250 млн бывшему депутату Госдумы Ашоту Егиазаряну. Именно такую сумму экс-депутат вложил в строительство гостиницы «Москва».

Согласно решению Лондонского арбитража, Керимов должен был выплатить первый транш Егиазаряну еще в ноябре 2014 года, но Керимов отказался платить, подав апелляцию. В компании «Нафта-Москва», которая управляет ключевыми активами Керимова, подтверждали, что кипрский суд наложил «стандартные обеспечительные меры» в поддержку решения Лондонского арбитража.

Под «стандартные обеспечительные меры» попали: футбольный клуб «Анжи»; сеть кинотеатров «Синема парк»; пакеты акций Polyus Gold, а также доли компаний, которые владеют недвижимостью. Было заморожено также личное имущество Керимова. Обеспечительные меры ограничены суммой взыскания, то есть $250 млн.