Кремль встал на сторону главы МВД ЛНР в его конфликте с Плотницким

В понедельник, 20 ноября, глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий отправил министра внутренних дел Игоря Корнета в отставку «в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела». Но тот уходить отказался. Ночью на сайте республиканского министерства внутренних дел было обнародовано открытое обращение к главе ЛНР сотрудников МВД, которые выступили в защиту министра.

Во вторник центр Луганска заняли вооруженные люди в камуфляжной форме без знаков различия. Они заблокировали доступ к некоторым правительственным зданиям.

Затем в эфир вышел ​репортаж о конфликте Плотницкого с Корнетом, в котором министра и его «незаконные приказы» критиковали депутаты Народного совета — высшего законодательного органа ЛНР. После этого телеканал перестал работать. Сотрудники МВД обесточили район, где находится телецентр, поскольку информация на ГТРК подавалась «однобоко» и канал полностью выражал позицию Плотницкого», объяснила РБК председатель общественного движения «Луганская гвардия» Анастасия Пятерикова.

«До этого сотрудники МВД почти неделю дежурили в здании МВД. Забаррикадировались, чтобы отстоять Корнета, который перешел дорогу Плотницкому. Глава ЛНР ​хотел назначить своего человека. Сегодня выставили людей и бэтээры возле администрации главы ЛНР», — рассказала она.

Днем Корнет через сайт официального агентства республики — Луганского информационного центра заявил об аресте трех должностных лиц из руководства ЛНР и опроверг информацию​ о своей отставке. Он связал попытку своего увольнения с действиями директора гостелевидения ЛНР Анастасии Шуркаевой, главы администрации Плотницкого Ирины Тейцман и начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова. Корнет обвинил их в мерах «по дискредитации» МВД ЛНР, когда ведомство обнаружило доказательства их преступной деятельности».

Менее чем через час глава ЛНР опроверг все эти заявления. На своем официальном сайте Плотницкий подтвердил отставку Корнета, обвинил его в попытке дестабилизировать ЛНР и уверил, что оснований для ареста Шуркаевой, Тейцман и Селиверстова нет. Глава самопровозглашенной республики заверил, что держит под контролем ситуацию в городе и скоро она разрешится.

К вечеру официальные ресурсы МВД ЛНР сообщили, что заявление Плотницкого «распространили представители деструктивных сил, причастных к работе на украинские спецслужбы и олигархические кланы».

Политический кризис в республике — это «процесс становления модели контрольного управления со стороны Москвы», сообщил РБК источник в Кремле, близкий к Владиславу Суркову — помощнику президента России и неформальному куратору самопровозглашенных республик Донбасса в кремлевской администрации. По словам собеседника РБК, Кремль встал на сторону Корнета в этом конфликте, но ​Плотницкого от власти пока отстранять не будут.

Эти же сведения подтвердил другой источник РБК, близкий к администрации президента.