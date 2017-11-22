Трибунал приговорил генерала Младича к пожизненному сроку

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) вынес приговор экс-командующему армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу.

Трибунал признал его виновным в преступлениях против человечности во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах и приговорил к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Младичу, в частности были предъявлены обвинения в терроре, убийствах, незаконных нападениях на гражданских лиц, депортации и насильственных перемещениях, нарушении правил ведения войны и других преступлениях. Суд счел, что вина генерала в этих деяниях доказана. В то же время оправдал по первому пункту обвинения в геноциде.

Сам Младич виновным себя не признал. Его защита потребовала вынести оправдательный вердикт, передает «Интерфакс».

Младич был задержан в 2011 году в районе Белграда. Процесс по его делу продолжался более пяти лет.

