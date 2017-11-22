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Трибунал приговорил генерала Младича к пожизненному сроку

20:00 22.11.2017
Ратко Младич. Фото Михаила Евстафьева с сайта wikipedia.org
Ратко Младич. Фото Михаила Евстафьева с сайта wikipedia.org
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Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) вынес приговор экс-командующему армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу.

Трибунал признал его виновным в преступлениях против человечности во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах и приговорил к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Младичу, в частности были предъявлены обвинения в терроре, убийствах, незаконных нападениях на гражданских лиц, депортации и насильственных перемещениях, нарушении правил ведения войны и других преступлениях. Суд счел, что вина генерала в этих деяниях доказана. В то же время оправдал по первому пункту обвинения в геноциде.

Сам Младич виновным себя не признал. Его защита потребовала вынести оправдательный вердикт, передает «Интерфакс».

Младич был задержан в 2011 году в районе Белграда. Процесс по его делу продолжался более пяти лет.
 

Темы: Европа, Сербия, Резонансные судебные процессы в мире
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 01:25
Гость: неправда

ваша, сказано это было на камеры, а как камер не стало, никого не пощадили. Фильтруйте правду от лжи
23.11.2017, 00:55
Гость: ивк

Юстиция по-европейски. Геноцид сербов, которое производила 28-ая боснийско-мусульманская дивизия Насера Орича в 1992-1994 - для Запада не преступление. Орич освобожден от ответственности "международным" гаагским трибуналом. Младич, который спас боснийских сербов от геноцида, получил пожизненное. Точно также Запад не заметил массового убийства сербов Сербской Крайны, предпринятого хорватскими войсками в 1995 (хорватские генералы-мясники Анте Готовина и М. Маркач оправданы "международным" гаагским трибуналом). Точно также Запад отпустил грехи лидерам косово-албанских боевиков, занимавшихся потрошением и изгнанием сербов (Р. Харадинай и его подельники из «Освободительной армии Косово тоже оправданы "международным" гаагским трибуналом).
22.11.2017, 23:54
Гость: ХеХ

Сребреница - это фейк. Из нескольких десятков трупов албанских боевиков в американских армейских ботинках, нарисовали несколько тысяч мирных жителей, но скрыли тот факт что там убивали и пускали на органы именно сербов. Есть несколько документальных фильмов в том числе одно немецкое журналистское расследование полностью этот фейк разоблачающее. Но, к сожалению, некотрые еще верят. Младича посадили по липовому обвинению.
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