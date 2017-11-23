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Сулейману Керимову предъявлено официальное обвинение в отмывании денег

09:09 23.11.2017
Сулейман Керимов. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр объявил, что задержанному во Франции российскому олигарху Сулейману Керимову предъявлено обвинение в "отмывании денег, усугубленном уклонением от уплаты налогов", сообщила газета Le Figaro.

По данным Le Figaro, речь идет о "нескольких десятках миллионов евро". Кроме того, издание писало о том, что вместе с Керимовым были задержаны четыре человека - "лица, которых он нанимал или которые работали на него на разных объектах недвижимости, которыми он владеет на Лазурном берегу".

Газета отмечала, что, по версии следователей, Керимов, предположительно, через посредников и подставные фирмы скупал объекты недвижимости на Лазурном берегу, в частности, на мысе Антиб, где любят отдыхать состоятельные люди. При этом в документах приводилась заниженная стоимость покупки домов, чтобы снизить сумму выплачиваемых налогов, пишет "Интерфакс".

Как сообщили французские СМИ, судебные власти Франции согласились оставить Керимова на свободе в обмен на залог в 5 млн евро. Кроме того, Керимов должен отдать французским властям свой паспорт, ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы.

Темы: Франция, Борьба с коррупцией в мире
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 13:09
Гость: Пенсионер

Вот оно, хваленое Европейское правосудие! Ведь Керимова во Франции пытаются судить не за главные преступления - воровство, на которое даже никто не обращает внимание, а за не уплату налогов с наворованного, какие то жалкие сэкономленные миллионы долларов!! Кстати, а наше правосудие даже и не заводит дело против Керимова, ни в связи с воровством, ни в связи с неуплатой налогов... Как говорится, а Васька слушает да ест.
23.11.2017, 13:01
Гость: Рюрикович

Молодцы французы. Наше правильное правосудие своими длинными ручками не дотянулось до Керимова, а там быстро. И как все завопили. Матвиенко заступилась за подчинённого, Песков отметился. Лавров молчит -ему некогда, занят Сирией.У сенатора диппаспорт, он пользуется иммунитетом. Но Керимов поехал туда как частное лицо по гражданскому загранпаспорту. Он и подался в Совфед, чтобы иметь этот иммунитет для своих дел. Миллиарды -то надо спасать, вот и начал выводить. Все миллиардеры потенциальные предатели. Они не о Родине думают, а о своих миллиардах.Согласен только с одним. Как гражданину ему надо помочь и не больше. А когда окажется на территории РФ также засадить за решётку. Но этого не случится. С Чубайсом не могут разобраться, "который проявляя огромное мужество начал реформы в стране", "он делал первые шаги реформ, не зная как это делается", это было так тяжело " что ему помогали сотрудники ЦРУ, кстати которых в Америке наказали за незаконное обогащение", они ведь нарушили инструкции." Наверно нам надо пожалеть Чубайса, а мы непонятливые требуем его посадить. Или полковник Захарченко с миллиардами, пудрит мозги следователям сказками о появлении денег.
23.11.2017, 12:39
Гость: DJ

Такой, на все согласный народ, нашу элиту весьма устраивает. Только у страны перспектив нет никаких. А у них уже все готово к эвакуации в Ниццу, Монако, Лондон ...
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