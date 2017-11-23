Сулейману Керимову предъявлено официальное обвинение в отмывании денег

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр объявил, что задержанному во Франции российскому олигарху Сулейману Керимову предъявлено обвинение в "отмывании денег, усугубленном уклонением от уплаты налогов", сообщила газета Le Figaro.

По данным Le Figaro, речь идет о "нескольких десятках миллионов евро". Кроме того, издание писало о том, что вместе с Керимовым были задержаны четыре человека - "лица, которых он нанимал или которые работали на него на разных объектах недвижимости, которыми он владеет на Лазурном берегу".

Газета отмечала, что, по версии следователей, Керимов, предположительно, через посредников и подставные фирмы скупал объекты недвижимости на Лазурном берегу, в частности, на мысе Антиб, где любят отдыхать состоятельные люди. При этом в документах приводилась заниженная стоимость покупки домов, чтобы снизить сумму выплачиваемых налогов, пишет "Интерфакс".

Как сообщили французские СМИ, судебные власти Франции согласились оставить Керимова на свободе в обмен на залог в 5 млн евро. Кроме того, Керимов должен отдать французским властям свой паспорт, ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы.