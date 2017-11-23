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Россия, Иран и Турция запланировали новую встречу по Сирии в Сочи

07:01 23.11.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Сюжет: Сирийский кризис

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите в Сочи высказались в поддержку российской инициативы о проведении Конгресса национального диалога Сирии, выступили за сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии и договорились о дальнейшем взаимодействии по борьбе с терроризмом.

Как пишет РИА Новости, провести Конгресс национального диалога Сирии в Сочи ранее предложил российский лидер. На встрече планируют создать конституционную комиссию. Для участия в этом мероприятии пригласили представителей всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти страны, внутреннюю и внешнюю оппозицию, а также в качестве наблюдателей представителей ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Конкретные сроки проведения Конгресса на сегодняшнем саммите не определили. О датах и окончательном его составе предстоит договориться представителям внешнеполитических ведомств, министерств обороны и спецслужб государств.

"Конгресс рассмотрит ключевые вопросы общенациональной повестки для Сирии, прежде всего связанной с разработкой параметров будущего государственного устройства, принятия новой конституции, проведения на ее основе выборов под надзором ООН", — подчеркнул Путин.

Роухани подтвердил, что остальные участники саммита согласны с инициативой российского президента.

Темы: Россия, Иран, Сирия, Сочи, Турция, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 11:17
Гость: Пенсионер

Хорошо сидим.
23.11.2017, 10:45
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Путину пора как это делалось в царской России добавлять фамилию - Путин-Крымский-Сирийски. Вот Госдеп порадуется, это ихнии не спетые песни. Опять на санкции изойдут от зависти.
Мимо носа носят чачу,
Мимо рота алычу...
23.11.2017, 10:09
Гость: Пенсионер П.

Можно бесконечно смотреть на две вещи:
1. как выводят войска из Сирии
2. вызывают Сечина в суд.
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