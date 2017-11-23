Россия, Иран и Турция запланировали новую встречу по Сирии в Сочи

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите в Сочи высказались в поддержку российской инициативы о проведении Конгресса национального диалога Сирии, выступили за сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии и договорились о дальнейшем взаимодействии по борьбе с терроризмом.

Как пишет РИА Новости, провести Конгресс национального диалога Сирии в Сочи ранее предложил российский лидер. На встрече планируют создать конституционную комиссию. Для участия в этом мероприятии пригласили представителей всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти страны, внутреннюю и внешнюю оппозицию, а также в качестве наблюдателей представителей ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Конкретные сроки проведения Конгресса на сегодняшнем саммите не определили. О датах и окончательном его составе предстоит договориться представителям внешнеполитических ведомств, министерств обороны и спецслужб государств.

"Конгресс рассмотрит ключевые вопросы общенациональной повестки для Сирии, прежде всего связанной с разработкой параметров будущего государственного устройства, принятия новой конституции, проведения на ее основе выборов под надзором ООН", — подчеркнул Путин.

Роухани подтвердил, что остальные участники саммита согласны с инициативой российского президента.