]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Египте в результате теракта в мечети погибли 184 человека

17:35 24.11.2017
Фото с сайта epa.eu
Фото с сайта epa.eu
Материалы по теме:

В результате теракта, произошедшего в мечети на севере Синайского полуострова, погибли 184 человека и 125 получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Ранее сообщалось, что погибли 155 человек и не менее 120 получили ранения.

В твиттере телеканала Sky News Arabia сообщается, что, по предварительным данным, террористы сначала устроили взрыв в мечети. Предполагается, что взрывное устройство привел в действие смертник.

Затем, заблокировав площадь у мечети внедорожниками, боевики открыли огонь по пытавшимся покинуть здание людям.

Сообщается также, что боевики стреляли по каретам скорой помощи, которые перевозили раненых.

Темы: Египет, Борьба с терроризмом в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.11.2017, 20:49
Гость: Египет, говоришь

Все включено.
24.11.2017, 19:16
Гость: Алекс

Наши свершили экзекуцию заказчиков и членов семей мусульман виновных в гибели "КогалымАвиа" 2 года назад. Интересно было бы хоть одного участника спецоперации из ГРУ и СВР доставить в Гаагу. Режим был бы обречён. Даже выборов бы не было нужды проводить - сразу международные организации ввели бы внешнее управление.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.