В Египте в результате теракта в мечети погибли 184 человека
В результате теракта, произошедшего в мечети на севере Синайского полуострова, погибли 184 человека и 125 получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Египта.
Ранее сообщалось, что погибли 155 человек и не менее 120 получили ранения.
В твиттере телеканала Sky News Arabia сообщается, что, по предварительным данным, террористы сначала устроили взрыв в мечети. Предполагается, что взрывное устройство привел в действие смертник.
Затем, заблокировав площадь у мечети внедорожниками, боевики открыли огонь по пытавшимся покинуть здание людям.
Сообщается также, что боевики стреляли по каретам скорой помощи, которые перевозили раненых.