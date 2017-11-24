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Гражданин России прожил без документов в Индии 18 лет

20:00 24.11.2017
Фото с сайта fineartamerica.com
Фото с сайта fineartamerica.com
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Россиянину Сергею Развозжаеву удалось почти 19 лет прожить в Индии, не имея визы и паспорта. Об этом ТАСС рассказали в посольстве РФ в Индии.

По словам представителя дипведомства Михаила Воробьева, случай Развозжаева – беспрецедентный. Посольству удалось убедить индийские власти не отправлять его в тюрьму, а депортировать на родину.

Развозжаев рассказал агентству, что вовремя кризиса в начале 90-х годов остался без средств к существованию и ударился в религию. Он стал кришнаитом и несколько лет жил в храмах Кришны в Росси, а потом перебрался в Индию.

Первоначально он продлевал визу, но затем с этим возникли проблемы, поскольку у него был паспорт СССР. Позднее россиянин и вовсе махнул на это рукой, оставшись без денег и документов в результате кражи.

«Я жил в лесу в предгорьях Гималаев, там ко мне приехал официальный чиновник и сказал, что я должен или уехать, или зарегистрироваться. Я решил поехать в офис иммиграционной службы… Два дня они думали, что со мной делать, а потом арестовали», - сообщил Развозжаев агентству.

В тюрьме, где он провел пять месяцев, россиянину понравилось. Он сравнил ее с санаторием, хотя при этом добавил, что возвращаться туда не хотел бы.

Чем заниматься в России, Развозжаев не знает. По его словам, он хочет вести отшельнический образ жизни. «Я хотел бы жить в каком-то удаленном месте. Может есть какие-то геологические, метеорологические станции, где человек живет один и смотрит за приборами. Я готов», - сказал он.
 

Темы: Россия, Индия, Мировые религии и межрелигиозные отношения
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 23:03
Гость: С его

знанием индусского языка найти высокооплачиваемую работу переводчика более чем просто. Езжай в сибирскую тайгу , уединяйся и переводи тексты, принимая изредка гостей- заказчиков на рыбалку.
24.11.2017, 22:59
Гость: полно места

в глухомани брошенные деревни,где задаром или сущие копейки можно взять дом и землю и жить отшельником.А вообще счастливый человек,что 19 лет не видел всего этого дерьма что тут происходило.
24.11.2017, 21:35
Гость: Раскатал губу

места на метеорологических и подобных станциях заняты на 20 лет вперёд. А в Индии свои сектанты могли бы упрятать и подольше , не за красивые глазки конечно.
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