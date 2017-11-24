Гражданин России прожил без документов в Индии 18 лет

Россиянину Сергею Развозжаеву удалось почти 19 лет прожить в Индии, не имея визы и паспорта. Об этом ТАСС рассказали в посольстве РФ в Индии.

По словам представителя дипведомства Михаила Воробьева, случай Развозжаева – беспрецедентный. Посольству удалось убедить индийские власти не отправлять его в тюрьму, а депортировать на родину.

Развозжаев рассказал агентству, что вовремя кризиса в начале 90-х годов остался без средств к существованию и ударился в религию. Он стал кришнаитом и несколько лет жил в храмах Кришны в Росси, а потом перебрался в Индию.

Первоначально он продлевал визу, но затем с этим возникли проблемы, поскольку у него был паспорт СССР. Позднее россиянин и вовсе махнул на это рукой, оставшись без денег и документов в результате кражи.

«Я жил в лесу в предгорьях Гималаев, там ко мне приехал официальный чиновник и сказал, что я должен или уехать, или зарегистрироваться. Я решил поехать в офис иммиграционной службы… Два дня они думали, что со мной делать, а потом арестовали», - сообщил Развозжаев агентству.

В тюрьме, где он провел пять месяцев, россиянину понравилось. Он сравнил ее с санаторием, хотя при этом добавил, что возвращаться туда не хотел бы.

Чем заниматься в России, Развозжаев не знает. По его словам, он хочет вести отшельнический образ жизни. «Я хотел бы жить в каком-то удаленном месте. Может есть какие-то геологические, метеорологические станции, где человек живет один и смотрит за приборами. Я готов», - сказал он.

