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Глава ЛНР Игорь Плотницкий написал заявление об отставке

20:57 24.11.2017
Игорь Плотницкий. Фото с сайта lug-info.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, сообщил министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник.

"В соответствии с его (Плотницкого — ред.) решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов", — добавил Пасечник.
Согласно конституции ЛНР, решение о досрочном прекращении полномочий главы республики принимает Народный совет, сообщает РИА Новости.

"Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства", — продолжил Пасечник, добавив, что совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме.

Он поблагодарил Плотницкого за решение об отставке и за огромный вклад в процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также сообщил, что бывший глава уже назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению Минских соглашений.

Темы: Украина, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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25.11.2017, 00:44
Гость: Антон

Хочу подружиться с Плотницким и поддержать его. Надо отучить его регулярно принимать "Кремлевскую таблетку". Пользы от нее никакой.
25.11.2017, 00:36
Гость: Хороший человек

Хочу, чтобы Плотницкий стал президентом России.
25.11.2017, 00:30
Гость: Из доклада

Пошел в магазин за продуктами и не вернулся.
Все комментарии (15)
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