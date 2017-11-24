Глава ЛНР Игорь Плотницкий написал заявление об отставке

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, сообщил министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник.

"В соответствии с его (Плотницкого — ред.) решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов", — добавил Пасечник.

Согласно конституции ЛНР, решение о досрочном прекращении полномочий главы республики принимает Народный совет, сообщает РИА Новости.

"Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства", — продолжил Пасечник, добавив, что совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме.

Он поблагодарил Плотницкого за решение об отставке и за огромный вклад в процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также сообщил, что бывший глава уже назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению Минских соглашений.