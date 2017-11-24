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Президент Чехии рассказал о «наглости и неучтивости» главы ДНР

15:26 24.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Чехии Милош Земан назвал «наглостью и неучтивостью» поведение главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, которого он просил освободить осужденного за шпионаж украинского историка-религиоведа Игоря Козловского.

Земан рассказал, что написал письмо Захарченко около шести месяцев назад. Глава ДНР, по словам Земана, ничего ему не ответил. Чешский президент заявил, что это «наглость и неучтивость». Он предупредил, что в будущем будет «так же пренебрежительно» отзываться о ДНР.

Президент Чехии просил Захарченко освободить историка, поскольку тот болен. «[Вопрос об освобождении] технически можно решить в рамках Минских соглашений, предусматривающих обмен заложниками», — считает Земан.

Он добавил, что также обращался по поводу освобождения Козловского к помощнику Владимира Путина Владиславу Суркову, который, по его словам, является «связным» между Россией и ДНР. Чешский президент не уточнил, выполнил ли Сурков его просьбу.

«Если бы я написал 50 книг, [как Игорь Козловский], у меня не было бы времени на шпионаж», — отметил Милош Земан.

Игорь Козловский был задержан в Донецке в январе 2016 года. Сначала его обвинили в хранении двух гранат, позже — в шпионаже. В мае 2017 года суд самопровозглашенной ДНР приговорил Козловского в двум годам и восьми месяцам тюрьмы. Суд назвал его «особо неблагонадежным гражданином», поскольку Козловский имел связи с запрещенными в ДНР украинскими организациями.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Козловского узником совести. Правозащитники считают, что его вина заключается в том, что он «не скрывал в Донецке своих оппозиционных взглядов».

Игорь Козловский — известный на Украине историк-религиовед. Автор около пятидесяти научных публикаций. Возглавляет Донецкое областное отделение Украинской ассоциации религиоведов.

Темы: Украина, Чехия, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 23:44
Гость: Lаврентий

Мутный он какой-то. Имеет неучтивую до неприличия привычку поучать в гостях хозяев, которые не спрашивали его заумных советов. IMHO
А касаемо бизнес предложений, которые Земан привёз в Россию , то это исключительно потому, что их европейские партёры считают восточноевропейских вассалов вторым евросортом и блокируют чешский бизнес и товары. Вот и всё объяснение...
24.11.2017, 20:56
Гость: МВИ

Что-то дедок раздухарился,отчитывает всех и выдвигает претензии. Может кто-то напомнит ему о реальности происходящего и напомнит, что он приехал в Россию,а в чехии в это время рушат памятники воинам освободителям и маршала освободившим туже чехию. Которая всю войну работала на фашизм и ещё надо досконально разобраться с событиями 1968 года. Там не всё так однозначно,как это преподносят.
24.11.2017, 20:02
Гость: БРЕХНЯ. ДНР себя само не провозглашала.

Напротив, с места пришла САМОПРОВОЗГЛАШЕННАЯ НОВОРОССИЯ, а Сурков с ворьем самопровозгласил ДНР.
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