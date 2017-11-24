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Северная Корея решила огородиться рвом от Южной

21:45 24.11.2017
Фото пользователя Twitter @MarcKnapper
Фото пользователя Twitter @MarcKnapper
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КНДР приступила к земляным работам на границе с Южной Кореей. Об этом пишет ВВС со ссылкой на американского дипломата Марка Кнаппера.

Он опубликовал на соцсетях фото, на котором видно, как северокорейские рабочие копают траншею. Кнаппер пояснил что работы ведутся в демилитаризованной зоне, как раз в том месте, где несколькими днями ранее границу пересек военнослужащий КНДР.

Факт ведения работ ВВС подтвердил другой дипломат, побывавший в демилитаризованной зоне. Издание предполагает, что северокорейские власти таким образом пытаются предотвратить другие попытки бегства.

Северокорейский военный совершил побег через границу на прошлой неделе. Пограничники КНДР открыли по нему огонь. Солдат получил ранения, но ему на помощь пришли южнокорейские военные. В настоящее время он находится в госпитале.
  

Темы: Северная Корея, Южная Корея
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Комментарии читателей
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25.11.2017, 00:25
Гость: Не дождусь, когда ток пустят

Хороший пример для российско-украинской границы.
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