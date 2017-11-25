Петр Порошенко хочет, чтобы Россия покаялась за голодомор

Президент Украины Петр Порошенко в день памяти жертв голодомора сказал, что хотел бы, чтобы Россия взяла на себя ответственность за преступления советского режима. «Хотелось бы, чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее новая элита тоже признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него»,— приводятся слова господина Порошенко на его сайте.

При этом Петр Порошенко отметил, что в России «пока эти преступления оправдывают тем, что, конфискация зерна в украинских селах обеспечила средствами индустриализацию», пишет "Коммерсант". «Получается, у крестьян Украины принудительно забирали жизни, чтобы обеспечить величие России. Так оно, собственно, и было»,— заявил украинский президент.

Напомним, на Украине действует закон, который признает голод 1932–1933 годов актом геноцида. Ежегодно в последнюю субботу ноября в стране проходят мероприятия памяти жертв голодомора.