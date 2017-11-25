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Петр Порошенко хочет, чтобы Россия покаялась за голодомор

20:08 25.11.2017
Фото с сайта president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко в день памяти жертв голодомора сказал, что хотел бы, чтобы Россия взяла на себя ответственность за преступления советского режима. «Хотелось бы, чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее новая элита тоже признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него»,— приводятся слова господина Порошенко на его сайте.

При этом Петр Порошенко отметил, что в России «пока эти преступления оправдывают тем, что, конфискация зерна в украинских селах обеспечила средствами индустриализацию», пишет "Коммерсант". «Получается, у крестьян Украины принудительно забирали жизни, чтобы обеспечить величие России. Так оно, собственно, и было»,— заявил украинский президент.

Напомним, на Украине действует закон, который признает голод 1932–1933 годов актом геноцида. Ежегодно в последнюю субботу ноября в стране проходят мероприятия памяти жертв голодомора.

Темы: Отношения России и Украины, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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26.11.2017, 03:42
Гость: Карл Маркс

Петр Порошенко не совсем прав. В голодоморе виновно не население ,проживавшее тогда на территории бывшей РСФСР. Виновна комунякская шпана руководившая страной. И комуняки- хохлы ничем не оличались от комуняк-русских комуняк татар комуняк марийцев комуняк латышей и т.д. Зверосталин отдал приказ -и комунякское зверье по цепочке до сельсоветной сволочи усердно его исполнили.
26.11.2017, 03:03
Гость: Однако,

голод был и был оолод страшный, но умирали только в сёлах и умирали в селах не по этническому признаку, а по территориальному. В городах голода не было, там люди даже толком не знали, что происходит в селе. Поэтому никаких признаков геноцида нет. А голод, разумеется, был но спровоцирован он был тупостью и желанием выслужиться своих же украинских партийных деятелей.
26.11.2017, 00:48
Гость: ответ от другого

Можна, и от Сталина:их в Украине не было. Организация выполнения контрактационных обязательств по продаже зерна по твердым госценам возлагалась на сельские комиссии(при сельсоветах). Они создавались из членов сельских партячеек, комсомольцев, депутатов, сельских рабочих (Всеработземлес), незаможников(в отличие от комбедов в УССР сохранились до 33 г.).Понятно,почти все украинцы,какие там "маскали"?Объемы контрактации определялись путем соглашений и переговоров между союзными органами и республиканскими. Бог его знает, какой геноцид был, но известно, что в УССР дислоцировался полностью украинизированный Украинский Военный округ(тыс. 150 регулярных войск и несколько десятков территориальных дивизий), огромное количество оружия и миллионы людей, имевших опыт боевых действий. Не фейковых, а настоящих.Странно, что оне геноцид допустили. Может, оскорбляют тех, советских украинцев?
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