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Главком украинской армии заявил о подготовке к вводу миротворцев в Донбасс

10:52 25.11.2017
Фото с сайта antikor.com.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Вооруженные силы Украины уже начали подготовку к введению миротворцев ООН в Донбасс, заявил начальник генштаба, главнокомандующий украинской армией Виктор Муженко.

"Когда уже будет конкретное решение о развертывании миссии, ее составе и мандате, мы сможем говорить о наших конкретных мерах и их сроках. Но подготовительная работа уже ведется. Если политическое руководство определило это приоритетом, то мы должны быть к этому готовы", — сказал генерал в интервью украинскому изданию "Тиждень".

По словам Муженко, предполагается "переформатирование сил и средств", участвующих в конфликте в Донбассе, с учетом миротворцев.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев, Вашингтон, Лондон и Париж практически разработали проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе, пишет РИА Новости. По данным Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Белый дом намерен предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч "голубых касок".

Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, "голубые каски" должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

Темы: Украина, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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25.11.2017, 13:09
Гость: Е...

+100!Это он и имел "ввиду",
25.11.2017, 13:00
Гость: ???

Муженко уже нашел "юго-север" о котором он говорил, или до сих пор ищет?
Пусть свистят что угодно, Россия заблокирует любое решение, которое не будет устраивать Россию и республики и не будет с ними согласовано.
Думаю это опять не более чем пустые свидомые понты. Пустой треп рассчитанный на укролохов.
25.11.2017, 11:43
Гость: полухохол

"А гаврила говорила....",4-й года брехуны куевские к чему-то "подготавливаюся",на фоне углубляющегося кризиса в экономике и обнищании населения.Только газ подорожал в 10 раз,за ЖКХ также огромные, неоплаченные долги,самое время орать о"поддержке" и "вводе".Куевским с Донбасса уже 4-е года назад "ввели",до сих пор "вывести" не могут.К тому же "шоколадный" с "бодуна"грозился в марте 18-го года "освободить"Донбасс и Крым,видимо многовато "ввел",до сих пор "выходит".Брехуны и балаболы "укропские".
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