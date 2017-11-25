Главком украинской армии заявил о подготовке к вводу миротворцев в Донбасс

Вооруженные силы Украины уже начали подготовку к введению миротворцев ООН в Донбасс, заявил начальник генштаба, главнокомандующий украинской армией Виктор Муженко.

"Когда уже будет конкретное решение о развертывании миссии, ее составе и мандате, мы сможем говорить о наших конкретных мерах и их сроках. Но подготовительная работа уже ведется. Если политическое руководство определило это приоритетом, то мы должны быть к этому готовы", — сказал генерал в интервью украинскому изданию "Тиждень".

По словам Муженко, предполагается "переформатирование сил и средств", участвующих в конфликте в Донбассе, с учетом миротворцев.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев, Вашингтон, Лондон и Париж практически разработали проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе, пишет РИА Новости. По данным Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Белый дом намерен предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч "голубых касок".

Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, "голубые каски" должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.