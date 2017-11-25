Андрей Пургин: «Вероятность слияния ЛНР и ДНР растет»

Внутриэлитный конфликт Игоря Плотницкого с силовиками, в первую очередь с главой МВД Игорем Корнетом, в пятницу наконец закончился

«Корнет задал очень серьезные вопросы. Но на вопросы не было ответа. По большому счету это и породило огромный политический кризис», - заявил газете ВЗГЛЯД бывший глава Народного совета ДНР Андрей Пургин. Он подверг критике решение силовиков Донецкой республики вмешаться в конфликт, который в итоге завершился отставкой главы ЛНР.

Бывший глава Народного совета ДНР Андрей Пургин. Фото с сайта novorosinform.org

Внутриэлитный конфликт Игоря Плотницкого с силовиками, в первую очередь с главой МВД Игорем Корнетом, в пятницу наконец закончился. В отставку ушли отнюдь не подчиненные, а глава республики. Формально он подал в отставку «по состоянию здоровья». Об этом сообщил глава министерства госбезопасности (МГБ) республики Леонид Пасечник – он же по решению Плотницкого стал исполняющим обязанности главы ЛНР вплоть до предстоящих выборов.

Сам Плотницкий ушел в дипломатию – он назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению Минских соглашений, так как он является одним из подписантов документа.

О том, почему Плотницкий проиграл противостояние с Корнетом и какова теперь вероятность слияния ЛНР и ДНР, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал бывший глава Народного совета ДНР, донецкий политолог Андрей Пургин.

- Андрей Евгеньевич, вы знакомы с Плотницким, вместе участвовали в мирных переговорах в Минске. Почему, на ваш взгляд, он проиграл?

- Плотницкий потерял доверие, уважение жителей и структур, то есть легальность. Кроме легитимности, а это избранность и юридическая составляющая, есть еще и легальность - незримая составляющая, которая очень важна. И вот он, потеряв эту самую легальность, подал в отставку.

Ситуация в Луганске – это глубокий политический кризис, который должен был разрешаться за столом переговоров. Но пока он разрешается все равно кулуарно, никакого политического диалога не произошло. Плотницкий подал в отставку - и что дальше? Это не очень правильно. Должен вмешаться как минимум законодательный орган и что-то решить. В любом случае должны быть поскорее проведены выборы, или произойти слияние республик, или референдум, или еще что-то. Новый лидер должен получить в глазах населения не только легальность, но и легитимность.

- За счет чего Корнет выиграл в противостоянии с Плотницким, ведь он же был подчиненным?

- Он не выиграл, а задал очень серьезные вопросы, на которые следовало дать ответы. Засовывать голову в песок невозможно – пол бетонный. Но на вопросы не было ответа. По большому счету это и породило огромный политический кризис. Плотницкий рассматривает все вопросы, которые были заданы Корнетом. Какая была реакция главы? Никто не виновен. И все. Корнету сказали: просто освободи место.

Тема очень серьезная. Бывший премьер-министр Цыпкалов – труп. Кто-то пропал, кто-то сидит в тюрьме, получив 12 лет, а ведь это люди, которые создавали Луганскую республику. Кто-то в изгнании, под уголовным делом, как Карякин. Это грандиозный политический кризис.

Корнет отстоял свою позицию правоохранителя, и он был в своем праве. Никто не может исполнять преступные приказы. И это никого не освобождает от ответственности.

- Корнет сам признал, что получил поддержку из ДНР. Это был решающий фактор?

- Нет, не решающий. И это на самом деле плохо и неправильно. Это вопрос уже к нашей республике, а не к Корнету. Корнет обратился за тем ресурсом, который был доступен ему. Но мое мнение таково, что Донецкая республика не должна была участвовать во внешних делах на чьей-либо стороне. Это как раз сыграло в минус, потому что там есть кто-то заинтересованный. Это же не игра в казаки-разбойники.

- А чего вы ожидаете от прихода Пасечника?

- Думаю, в целом курс ЛНР с приходом Пасечника не изменится. С психологической точки зрения это правильное, логичное решение. Эта фигура вселит уверенность в том, что не будет эксцессов с теми людьми, которых ставил Плотницкий в исполнительных органах власти, в районах и так далее. Эта фигура станет балансиром, подействует на народ умиротворяющее. Важна даже не его личность, а его статус. Этот человек заботится о госбезопасности. В данном случае безопасность пошатнулась. Так что глава МГБ вовремя зашел на должность.

Силовики привносят в такую ситуацию умиротворение. Возможно, на короткий срок это и нужно. С другой стороны, у нас не бывает ничего столь постоянного, как временное. А вот этого и не хотелось бы. До сих пор в ЛНР царил административный коллапс, вызванный тем, что там до сих пор не существует местных органов власти, они не избраны.

Поэтому большое количество людей из районов все обращаются в аппарат главы республики, грубо говоря, - в одно окно. Пасечник эту ситуацию не сможет изменить. Проблему можно решить только одним способом - должны пройти выборы в органы местной власти. Царские полномочия главы республики – это неправильно. Если в конце 2014-го это казалось прекрасным, то в конце 2017-го это уже трагедия.

- Вы уже сами упомянули про слияние ДНР и ЛНР. Теперь вероятность такого сценария растет?

- Теоретически вероятность слияния растет, но те волюнтаристические действия и способы, которые у нас произрастают изо дня в день, меня не радуют. Вопрос: механически заявить об объединении? Или вовлечь в это народ и все-таки вспомнить, что это народные республики? Это разные вещи.

Если это пойдет как какие-то механические, кулуарные дела, то люди не будут ощущать сопричастность – это будет очень плохо. Причем все же прекрасно понимают, что если этот процесс начать, то и Донецк, и Луганск проголосуют за объединение.

- Целесообразнее вынести такой вопрос на референдум?

- Не нужно изобретать велосипед. Не нужно искать хитрые ходы, нужно вовлечь народ в политическую деятельность.

Автор: Алексей Нечаев