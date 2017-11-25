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Парламент ЛНР единогласно поддержал отставку Плотницкого

12:55 25.11.2017
Игорь Плотницкий. Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Противостояние на Украине

Сегодня на пленарном заседании Народный Совет ЛНР удовлетворил заявление главы Республики Игоря Плотницкого об отставке по собственному желанию. Депутаты также одобрили назначение исполняющим обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, сообщает ИА "Новороссия".

Игорь Плотницкий просил депутатов принять "отставку по собственному желанию" "в связи с невозможностью исполнения" обязанностей главы ЛНР "по состоянию здоровья".

"В соответствии со статьей 62 Временного Основного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики предлагаю до назначения выборов Главы Луганской Народной Республики назначить временно исполняющим обязанности Главы Луганской Народной Республики Министра государственной безопасности Луганской Народной Республики Леонида Ивановича Пасечника", - говорится в заявлении Плотницкого.

Народный Совет поддержал отставку Плотницкого и назначение и.о. главы Республики Леонида Пасечника.

Председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов и глава Народного совета Республики Владимир Дегтяренко сегодня встретились с назначенным и.о. Главы ЛНР Леонидом Пасечником и получили от него первые рабочие указания.

Зампред комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что назначение на должность и.о. главы Луганской Народной Республики министра госбезопасности ЛНР Леонида Пасечника укрепит порядок и безопасность в Республике и будет способствовать преодолению всех негативных моментов, вызывающих недовольство у жителей ЛНР.

Леонида Пасечника со вступлением в новую должность поздравил глава ДНР Александр Захарченко.

Темы: Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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25.11.2017, 22:06
Гость: старый кубаноид

Донбассцы к сожалению, сразу не смогли понять, что русский мир, в корне отличается от кремлевского русского мира.
25.11.2017, 20:20
Гость: такс

Теперь господин Плотницкий может занятся созидательным трудом в республике
25.11.2017, 17:18
Гость: Хммм

Парламент? Ха-ха-ха-ха-ха.
Все комментарии (9)
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