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В ДНР прокомментировали захват ВСУ двух сел в нейтральной зоне Донбасса

15:24 25.11.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики расценивает действия украинских силовиков в районе Горловки и Донецкой фильтровальной станции как отказ от Минских соглашений, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командование ДНР Эдуард Басурин.

Басурин пояснил, что украинские силовики разместились в сотнях метрах от Донецкой фильтровальной станции, откуда нередко открывают огонь в сторону ДНР. Кроме того, 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ при поддержке националистов из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" захватила два села в районе Горловки.

Заместитель командующего оперативным командованием в связи с этим обратился к международным организациям с просьбой зафиксировать эти факты и остановить "развязывание боевых действий" со стороны Киева, передает РИА Новости.

По его мнению, к к обострению обстановке на линии соприкосновения ведут заявления киевских политиков. В пример он привел слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что ВСУ будут улучшать свои позиции и продвигаться на территорию ДНР и ЛНР.

Украинские силовики захватили села Травневое и Гладосово, расположенные в так называемой "серой зоне" на линии разграничения. При этом они планировали гораздо более масштабное наступление и собирались выйти на окраину Горловки, которая находится под контролем ДНР. Однако один из украинских волонтеров сообщил об этих планах в соцсетях, поэтому ополченцы успели подтянуть подкрепление.

Темы: Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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25.11.2017, 22:52
Гость: Захар ничего не может

Вот, Плотницкого не стало - начался беспорядок.
25.11.2017, 21:17
Гость: А

люди на Донбассе жили нормально все годы. Причем лучше, чем в некоторых других регионах Украины. Шахтеры и металлурги были очень почитаемы, получали высокие зарплаты и пенсии. Но вот пришел русский мир, взбаламутил Донбасс, пообещали, что будет как с Крымом - Россия заберет и будете иметь российские зарплаты и пенсии. Пришли вооруженные банды из России и Крыма, начался террор. Украинская власть не могла не реагировать. Долго не решалась на силовые действия, но когда начали убивать украинских активистов, захватывать государственные учреждения и стрелять в силовиков, началась АТО. И она быстро бы закончилась -за два месяца было освобождено 2/3 территории. Но тут вмешалась российская армия. Случился разгром и массовое убийство под Иловайском. ВСУ не смогло противостоять российской военной машине. Поэтому пока росс. войска, наемники и заблудившиеся будут там,люди не смогут жить спокойно.
25.11.2017, 20:32
Гость: Да вот такая там "демократия"

Выбрали Плотницкого с 70% голосами, а потом приехали военные извне и тот улетел в Москву, а все местные молчок.
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