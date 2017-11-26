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Пасечник рассказал о первоочередных задачах ЛНР после отставки Плотницкого

09:24 26.11.2017
И.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Стоп-кадр из видео
Сюжет: Противостояние на Украине

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник считает реализацию минских соглашений основной задачей властей ЛНР.

"Первая и основная задача - это, безусловно, минские соглашения. Потому как не нужно забывать, что у нас идет война, линия соприкосновения недалеко от нас, там ежедневно, к большому нашему сожалению, рвутся снаряды, погибают люди, проливается чья-то кровь. Основная наша задача как руководителя республики остановить этот процесс, не допустить дальнейшего кровопролития, и решать все возникшие, ну, очевидно, проблемные, вопросы я считаю лучше за столом переговоров. А поэтому это первая и основная задача", - заявил Пасечник  в эфире ГТРК ЛНР.

Он добавил, что также задачей властей ЛНР является развитие экономики и повышение уровня жизни жителей республики. "Я считаю, что любое государство не может существовать без экономики, это основа основ. Поэтому усилия меня и моей команды будут направлены на поднятие и запуск производства тех промышленных предприятий, которые находятся на территории нашей республики. Угольная промышленность это в первую очередь, восстановление шахт, возможность предоставления рабочих мест жителям Луганска", - сказал и.о. главы.

Кроме того, по словам Пасечника, среди задач властей ЛНР приоритетные позиции занимают борьба с коррупцией, ремонт дорог и детских садов, а также контроль за соблюдением конституции и законов Луганской народной республики.

И.о. главы ЛНР подчеркнул, что отставка экс-главы республики Игоря Плотницкого не повлияет на процесс обмена пленными в Донбассе, пишет "Интерфакс".

Темы: Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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26.11.2017, 09:59
Гость: А Д

Как написано в первом из трех писем: вали все на меня.
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