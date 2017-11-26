В Индии хирурги извлекли из пациента 7 кг металлических предметов

Индийские хирурги прооперировали пациента, наглотавшегося различных металлических предметов. Общая их масса составила семь килограммов, сообщает издание The Independent.

Операция был проведена в одной из больниц города Сатна в штате Мадхья-Прадеш. К медикам с жалобами на боли в желудке обратился 35-летний велорикша Максуд Хан. Во время эндоскопии врачи обнаружили в нем массу металлических предметов.

В ходе операции они извлекли из пациента сотни монет, полтора килограмма гвоздей, десятки бритвенных лезвий, болты, гайки. По словам врача Прянка Шармы, подобное в его практике встречается впервые.

Он предположил, что у пациента может быть психическое расстройство. Родственники Хана рассказали, что последнее время тот находился в состоянии депрессии. По их мнению, мужчина глотал мелочь и другие предметы, желая избавиться от нее.

Похожий случай произошел в городе Бхатинда два года назад. Тогда врачам удалось спасти человека, проглотившего несколько десятков монет, полторы сотни гвоздей, несколько батареек и прочих предметов.

