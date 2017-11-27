МИД РФ считает бесперспективным ужесточение санкций против КНДР

В МИД России считают бесперспективным усиление санкций против Пхеньяна, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Игоря Моргулова.

По его словам, усиление давления не приведет к тем результатам, на которые рассчитывают авторы этой политики. «Уверен, что если ставить целью отказ КНДР от ядерного оружия и ракетных программ, это будет последнее, от чего в результате такого давления откажутся северокорецы», - отметил Моргулов, добавив, что санкции лишь приведут к гуманитарному кризису в стране.

Дипломат выразил надежду, что КНДР продолжит придерживаться «режима тишины» и не будет проводить новые ракетные пуски. На сегодняшний день никто не может достоверно определить, насколько далеко Северная Корея продвинулась в разработке ядерного оружия.

Ранее он предложил взять некий тайм-аут, который позволит отвести ситуацию от той опасной грани, где она сейчас находится.

Противостояние США и Северной Кореи обострилось на фоне совместных военных учений американцев и Южной Кореи. В свою очередь Пхеньян наращивает ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции Совбеза ООН.