В США испытают «тревожную кнопку» впервые со времен холодной войны

На Гавайских островах впервые со времен холодной войны протестируют систему оповещения о ядерном ударе, сообщает NBC.

Данное решение связано с напряженной ситуацией между Вашингтоном и Пхеньяном. Власти штата Гавайи считают, что ядерный удар со стороны КНДР маловероятен, но в случае, если это случится, то именно острова станут наиболее вероятной целью, так как находятся ближе всего к Северной Корее, чем большинство континентальных территорий США.

«Тяжело не заметить угрозу: мы следим за новостями, видим, что в КНДР проходят запуски ракет и ядерные испытания», - отмечают они.

Испытывать систему подачи «сигнала тревоги» начнут с 1 декабря. Сирена будет звучать ежемесячно. Планируется, что он будет использоваться также для оповещения населения о приходе цунами или ураганов.

Кроме того для местных жителей началось проведение инструктажей на случай ядерной атаки. Как считают американские эксперты, северокорейская ракета сможет долететь до Гавайских островов за 20 минут. Властям потребуется около 5 минут для определения траектории движения ракеты, а затем 15 минут для оповещения населения об угрозе.