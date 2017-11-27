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В США испытают «тревожную кнопку» впервые со времен холодной войны

11:40 27.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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На Гавайских островах впервые со времен холодной войны протестируют систему оповещения о ядерном ударе, сообщает NBC.

Данное решение связано с напряженной ситуацией между Вашингтоном и Пхеньяном. Власти штата Гавайи считают, что ядерный удар со стороны КНДР маловероятен, но в случае, если это случится, то именно острова станут наиболее вероятной целью, так как находятся ближе всего к Северной Корее, чем большинство континентальных территорий США.

«Тяжело не заметить угрозу: мы следим за новостями, видим, что в КНДР проходят запуски ракет и ядерные испытания», - отмечают они.

Испытывать систему подачи «сигнала тревоги» начнут с 1 декабря. Сирена будет звучать ежемесячно. Планируется, что он будет использоваться также для оповещения населения о приходе цунами или ураганов.

Кроме того для местных жителей началось проведение инструктажей на случай ядерной атаки. Как считают американские эксперты, северокорейская ракета сможет долететь до Гавайских островов за 20 минут. Властям потребуется около 5 минут для определения траектории движения ракеты, а затем 15 минут для оповещения населения об угрозе. 

Темы: Северная Корея, США, Ядерное оружие, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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27.11.2017, 18:27
Гость: пиндюрикам

надо метров на сто зарываться, короче шахты заселять.
27.11.2017, 14:29
Гость: мЁртвая, дурочек, в пЁдивикии, а на русском мЕртвая.

Но она и правда мертвая, ее коммуняки продали еще в 90х, на металлолом.
27.11.2017, 12:36
Гость: Кеша

Сыграют первый раз учебную тревогу - треть населения с перепугу и в панике передавит друг-друга.
Сыграют второй раз - только лбы порасшибают в поисках убежища.
Сыграют третий раз - никто внимания и не обратит, вот тут и прилетит подарок от Северокорейцев.
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