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Польша не поняла причин выдворения ученого из России

19:10 27.11.2017
Фото с сайта vitrenko.org
Фото с сайта vitrenko.org
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Министерство иностранных дел Польши выразило России протест в связи с выдворением сотрудника Института национальной памяти Польши (IPN) Хенрика Глембоцкого.

В ноте, направленной в российское внешнеполитическое ведомство, Варшава выразила озабоченность «непонятным» решением российской стороны об экстрадиции ученого, сообщает РИА «Новости». В МИД Польши заявили, что деятельность Глембоцкого направлена на нормализацию польско-российских отношений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, напомнила, что в первом половине октября из Польши был выслан по абсурдным обвинениям российский историк Дмитрий Карнаухов. Она пояснила, что экстрадиция Глембоцкого – ответ на недружественный шаг Варшавы, передает ТАСС.

О высылке польского ученого стало известно сегодня утром. В конце прошлой недели он был задержан сотрудниками ФСБ, а еще раньше ему было направлено уведомление с требование покинуть территорию России.
 

Темы: Россия, Польша, Международные отношения, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.11.2017, 19:31
Гость: А

шляхтве и не надо ничего понимать. Пусть дальше бьют лбом о гроб Бзежинского.
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