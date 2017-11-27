Польша не поняла причин выдворения ученого из России

Министерство иностранных дел Польши выразило России протест в связи с выдворением сотрудника Института национальной памяти Польши (IPN) Хенрика Глембоцкого.

В ноте, направленной в российское внешнеполитическое ведомство, Варшава выразила озабоченность «непонятным» решением российской стороны об экстрадиции ученого, сообщает РИА «Новости». В МИД Польши заявили, что деятельность Глембоцкого направлена на нормализацию польско-российских отношений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, напомнила, что в первом половине октября из Польши был выслан по абсурдным обвинениям российский историк Дмитрий Карнаухов. Она пояснила, что экстрадиция Глембоцкого – ответ на недружественный шаг Варшавы, передает ТАСС.

О высылке польского ученого стало известно сегодня утром. В конце прошлой недели он был задержан сотрудниками ФСБ, а еще раньше ему было направлено уведомление с требование покинуть территорию России.

