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Российских туристов эвакуируют с Бали на соседние острова

10:40 27.11.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Туристов из России, находящихся на Бали, где началось извержение вулкана, перевезут паромами на соседние острова, сообщил Ростуризм.

Всего, по данным ведомства, на Бали находятся около 300 россиян. Информации о пострадавших туристах из России не поступало.

Из-за извержения вулкана Агунг в понедельник, 27 ноября, на Бали был на сутки закрыт международный аэропорт Денпасар. Как сообщили AP представители администрации аэропорта, отменены в общей сложности 445 рейсов. Отмена рейсов затронула около 59 тысяч человек.

"Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на Бали, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей", - говорится в сообщении ведомства.

Власти Индонезии утром 27 ноября расширили зону эвакуации вокруг вулкана Агунг с 7,5 километра до 10 километров. В зоне эвакуации проживают около 100 тысяч человек, однако пока свои дома покинули лишь 40 тысяч жителей, остальные по тем или иным причинам решили остаться, сообщили представители местных властей.

Темы: Бали, Индонезия, Извержения вулканов и их последствия, Новости туризма и туристической отрасли, Российские туристы
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Комментарии читателей
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27.11.2017, 13:48
Гость: Algol - Шуткой, шутками для КМ

Но зерно в этом есть. Президентству.
Не понравился вчерашний солоьев - открытие сделал блин, называется.
Как Кот Мурр
"а чего Вы не знали что -ли" типа того. Дурят одним словом.
Вот что бы этого не было в России и надо свою фин. сеть. Наша идея с подробностями.
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Что касаеться туристов.
Хорошо бы они эвакуировались. Этот район сейсмоопасный - "тихий разлом" Так что не исключен и Кракатау.
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Форуму.
Взрывная волна от этого вулкана обошла Земной шар в свое время и привело к изменению конфигурации суши на юге малайзии. на месте потом Сингапур.
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Туристам лучше драпать оттуда.
27.11.2017, 13:03
Гость: Algol

Я бы прикупил -бы островок северней и рядом с Квинслендом. Любой из Айлендов Одно мешает. Денюшек маловато, этих ненаглядных кругленьких крохотулечек. (фраза "Стальной Крычы")
)))))))))))))))))))))))
Вдохновение будет для нового ансамбля "Форум" "Островок, островок...."
)))))))))))))))))))))))
27.11.2017, 12:21
Гость: полухохол

Дело серьезное,аэропорт "Чанги"в Сингапуре недалече, "по воздуху",а на каноэ и байдарках долго грести придется,да и живности там на каждом шагу пропасть.Дай Бог выбратся всем без потерь.
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