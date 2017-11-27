Российских туристов эвакуируют с Бали на соседние острова
Туристов из России, находящихся на Бали, где началось извержение вулкана, перевезут паромами на соседние острова, сообщил Ростуризм.
Всего, по данным ведомства, на Бали находятся около 300 россиян. Информации о пострадавших туристах из России не поступало.
Из-за извержения вулкана Агунг в понедельник, 27 ноября, на Бали был на сутки закрыт международный аэропорт Денпасар. Как сообщили AP представители администрации аэропорта, отменены в общей сложности 445 рейсов. Отмена рейсов затронула около 59 тысяч человек.
"Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на Бали, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей", - говорится в сообщении ведомства.
Власти Индонезии утром 27 ноября расширили зону эвакуации вокруг вулкана Агунг с 7,5 километра до 10 километров. В зоне эвакуации проживают около 100 тысяч человек, однако пока свои дома покинули лишь 40 тысяч жителей, остальные по тем или иным причинам решили остаться, сообщили представители местных властей.