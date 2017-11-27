Украина избавится от названных в честь классиков литературы улиц

Процесс декоммунизации на Украине не завершен. Следующим его этапом станет «деимпериализации и дерусификация». Об этом на своей странице в Facebook написал активист партии «Свобода» Александр Аронец.

«Ничего, придет время и мы выметем как «сватов», так и улицы «пушкиных, львов толстых, достоевских». Кто-кто, а «зеленские» точно это переживут», - пояснил он.

Аронец отметил, что ситуация с сериалом «Сваты» показывает, насколько сложным будет этот процесс.

Ранее украинские СМИ сообщили о возможном запрете сериала «Сваты» из-за того, что в нем снимается российский актер Федор Добронравов, которому запрещен въезд на Украину. Украинский актер Владимир Зеленский записал видеоролик с обращением к СБУ, в котором подверг ведомство критике.

