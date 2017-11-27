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Украина избавится от названных в честь классиков литературы улиц

19:58 27.11.2017
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Процесс декоммунизации на Украине не завершен. Следующим его этапом станет «деимпериализации и дерусификация». Об этом на своей странице в Facebook написал активист партии «Свобода» Александр Аронец.

«Ничего, придет время и мы выметем как «сватов», так и улицы «пушкиных, львов толстых, достоевских». Кто-кто, а «зеленские» точно это переживут», - пояснил он.

Аронец отметил, что ситуация с сериалом «Сваты» показывает, насколько сложным будет этот процесс.

Ранее украинские СМИ сообщили о возможном запрете сериала «Сваты» из-за того, что в нем снимается российский актер Федор Добронравов, которому запрещен въезд на Украину. Украинский актер Владимир Зеленский записал видеоролик с обращением к СБУ, в котором подверг ведомство критике.
 

Темы: Украина, Культура и искусство за рубежом, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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28.11.2017, 07:23
Гость: Изя

Когда нет в своей истории героев, а только геноцид и рабовладение, поневоле приходится делать именно так - нумеровать улицы.
28.11.2017, 07:22
Гость: Изя

"украине" пора бы избавиться и от улиц. Улицы - тоже наследие темных веков оккупации. Копайте пещеры, пока можете.
28.11.2017, 02:04
Гость: blog2038

Идея не самая плохая - по крайней мере такое название нет нужды менять при каждом новом дуновении политического ветра, да и ориентироваться на местности куда легче.
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