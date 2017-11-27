Совет Европы допустил отмену антироссийских санкций для удержания Москвы

Совет Европы (СЕ) рассматривает вариант отмены санкций против России, чтобы удержать Москву в организации. Об этом в интервью Financial Times рассказал генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

По его словам, выход Москвы из Совета Европы был бы негативным шагом, так как членство России в организации важно для россиян. "Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы", — сказал Ягланд.

Он опроверг утверждения о том, что российские официальные лица встречались с ним и угрожали выходом из состава организации, отмечает газета. Как пояснил Ягланд, отказ Москвы от уплаты взносов в бюджет СЕ может привести к тому, что Россия добровольно или по инициативе других стран покинет организацию.

"Никто не хочет давать сигнал о том, что мы принимаем аннексию Крыма. Речь не идет о подрыве этой принципиальной позиции, - отметил Ягланд. - Но мы должны трезво оценивать, каков наш мандат. У нас есть мандат на защиту прав человека в России и Крыму, а также повсюду, где на континенте живут люди".

Однако Украина и ее сторонники предупредили, что возврат России в СЕ без уступок позволит Москве в дальнейшем шантажировать организацию, а также, по словам одного из представителей Киева, «вызовет цепную реакцию, которая может привести к отмене санкций со стороны Евросоюза, "станет первой дырой в стене"», — пишет издание.