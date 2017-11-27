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Совет Европы допустил отмену антироссийских санкций для удержания Москвы

08:24 27.11.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Совет Европы (СЕ) рассматривает вариант отмены санкций против России, чтобы удержать Москву в организации. Об этом в интервью Financial Times рассказал генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

По его словам, выход Москвы из Совета Европы был бы негативным шагом, так как членство России в организации важно для россиян. "Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы", — сказал Ягланд.

Он опроверг утверждения о том, что российские официальные лица встречались с ним и угрожали выходом из состава организации, отмечает газета. Как пояснил Ягланд, отказ Москвы от уплаты взносов в бюджет СЕ может привести к тому, что Россия добровольно или по инициативе других стран покинет организацию.

"Никто не хочет давать сигнал о том, что мы принимаем аннексию Крыма. Речь не идет о подрыве этой принципиальной позиции, - отметил Ягланд. - Но мы должны трезво оценивать, каков наш мандат. У нас есть мандат на защиту прав человека в России и Крыму, а также повсюду, где на континенте живут люди".

Однако Украина и ее сторонники предупредили, что возврат России в СЕ без уступок позволит Москве в дальнейшем шантажировать организацию, а также, по словам одного из представителей Киева, «вызовет цепную реакцию, которая может привести к отмене санкций со стороны Евросоюза, "станет первой дырой в стене"», — пишет издание.

Темы: Европа, Крым, Внешняя политика России, Международная политика, Отношения России и стран Западной Европы
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Комментарии читателей
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27.11.2017, 13:12
Гость: Бтр

Было бы нормальное правительство, нам бы эти санкции сейчас вообще побоку были.
27.11.2017, 13:08
Гость: Ганц

"..только кормим отставных третьесортных европейских политиков"
не, мы еще кормим своих третьесортных политиков, сотни которые составляют так называемую российскую делегацию, с обширнейшими командировочными расходами и невсегда среднеевропейской оплатой за труды по просиживанию штанов.
Именно эти парни и девушки являются главными инициаторами вступить во что нибуть европейское и обязательно туда поехать позаседать.
И как то веть и спросить то с них нечего, зачем ездил?, что хорошего для страны сделал? как там у Райкина: "Ты сегодня сделал скока? ну того, чего ты должен был сделать?"
27.11.2017, 12:47
Гость: Algol

Нельзя отменять санкции. Нельзя! И всё тут.
А то будут чесать в другом месте. (Черномырдин)
Слава санкциям. И объединять ДЛНР.
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