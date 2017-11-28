]]> ]]>
Главная В мире Новости

Пентагон обвинил Россию в небезопасном перехвате самолета ВВС США

06:46 28.11.2017
Су-30. Фото с сайта wikipedia.org
Су-30. Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Российский истребитель Су-30 "небезопасно" перехватил американский противолодочный самолет P-8A Poseidon в небе над Черным морем в субботу, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Мишель Балданзу.

"Американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны", — сказала она телеканалу, назвав такие действия "небезопасными".

Российская сторона пока не прокомментировала это заявление.

Boeing P-8 Poseidon — состоящий на вооружении ВМС США патрульный противолодочный самолёт, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для участия в противокорабельных и спасательных операциях.

ВКС России регулярно осуществляют сопровождение и перехват самолетов стран НАТО. Минобороны публикует еженедельные отчеты, в которых указывает статистику по обнаруженным у государственной границы иностранным самолетам. Комментируя случаи перехватов, генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что они, как правило, выполняются профессионально и безопасно и являются обычной практикой.

Темы: США, Отношения России и США, Министерство обороны США (Пентагон)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.11.2017, 14:36
Гость: Татьяна Алексеевна

Не всегда молчание - знак СОГЛАСИЯ.
Понял?
28.11.2017, 14:25
Гость: ***

Молодцы наши ребята!!! Правильно делают, отгоняя этих америкосов от наших границ.
28.11.2017, 14:21
Гость: Пусть

не суют свой длинный нос (шнобель, европеец) куда не надо. Досуют, действительно собьют.
Все комментарии (24)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.