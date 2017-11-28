Пентагон обвинил Россию в небезопасном перехвате самолета ВВС США

Российский истребитель Су-30 "небезопасно" перехватил американский противолодочный самолет P-8A Poseidon в небе над Черным морем в субботу, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Мишель Балданзу.

"Американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны", — сказала она телеканалу, назвав такие действия "небезопасными".

Российская сторона пока не прокомментировала это заявление.

Boeing P-8 Poseidon — состоящий на вооружении ВМС США патрульный противолодочный самолёт, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для участия в противокорабельных и спасательных операциях.

ВКС России регулярно осуществляют сопровождение и перехват самолетов стран НАТО. Минобороны публикует еженедельные отчеты, в которых указывает статистику по обнаруженным у государственной границы иностранным самолетам. Комментируя случаи перехватов, генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что они, как правило, выполняются профессионально и безопасно и являются обычной практикой.