В социальных сетях распространяется фото с памятником российским добровольцам, павшим в Сирийской республике. Кадр опубликовал Telegram-канал «338», уточнив в аннотации, что самодельный монумент посвящен бойцам российской ЧВК Вагнера, а место его установки неизвестно.

Судя по позывным, написанным на нём, памятник соорудили сослуживцы павших братьев по оружию в дань памяти и уважения. Возможно, под «пропавшими» бойцами подразумеваются не так давно захваченные боевиками добровольцы Роман Заболотный и Григорий Цуркану. Их судьба, несмотря на предположения о казни, до сих пор неизвестна.

К несчастью, не все бойцы группы Вагнера, принявшие волевое решение противостоять терроризму на дальних рубежах, вернутся домой, однако их роль, вклад каждого из бойцов в общее дело победы над терроризмом, невозможно переоценить.

Отряды ЧВК Вагнера, выступающие на стороне альянса Дамаск-Москва, внесли колоссальный вклад в успехи сирийской армии по всей ширине фронта – от Алеппо до Дейр-эз Зора. Сирийские СМИ неоднократно подчеркивали, что группы российских добровольцев выступают в качестве разведывательных отрядов, беря на себя самую сложную роль силовой операции.

Сегодня не без помощи группы Вагнера под контролем правительства находятся фактически все ранее оккупированные боевикам территории республики, за исключением незначительных площадей в районе сирийско-иракской границы, где САА и российские добровольцы продолжают ликвидировать последние очаги сопротивления исламистов, терзавших сирийский народ более пяти лет.