Британец случайно лишил себя пяти миллионов фунтов стерлингов

Житель Великобритании Джеймс Хоуэллс по недосмотру утратил накопленную криптовалюту на сумму около пяти миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Хоуэллс несколько лет назад занимался майнингом биткоинов. Ему удалось накопить семь с половиной тысяч. Потом он случайно облил сладким напитком свой ноутбук и часть его деталей пришлось выбросить. Среди них случайно оказался и жесткий диск, на котором содержалась информация о кошельке с криптовалютой.

«Я искал его повсюду, пытался извлечь файлы со всех своих USB-накопителей, со всех моих жестких дисков. Я перепробовал все, проверял наличие резервного файла, или копию. И... ничего», - пожаловался Хоуэллс изданию.

По некоторым данным, утраченный жесткий диск может находиться на мусорном полигоне в районе Ньюпорта. Его территория равна примерно площади футбольного поля. По мнению полиции, для поиска диска понадобятся два экскаватора и бригада из 15 человек.

Хоуэллс уже не надеется найти старый диск. Он обдумывает возможность создания платформы для возврата утраченных накоплений в криптовалюте.

Ранее сообщалось, что курс биткоина превысил на бирже Coinmarkercаp отметку в 10 тысяч долларов.

