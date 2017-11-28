]]> ]]>
Главная В мире Новости

Британец случайно лишил себя пяти миллионов фунтов стерлингов

20:00 28.11.2017
Фото Antana с сайта flickr.com
Фото Antana с сайта flickr.com
Материалы по теме:

Житель Великобритании Джеймс Хоуэллс по недосмотру утратил накопленную криптовалюту на сумму около пяти миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Хоуэллс несколько лет назад занимался майнингом биткоинов. Ему удалось накопить семь с половиной тысяч. Потом он случайно облил сладким напитком свой ноутбук и часть его деталей пришлось выбросить. Среди них случайно оказался и жесткий диск, на котором содержалась информация о кошельке с криптовалютой.

«Я искал его повсюду, пытался извлечь файлы со всех своих USB-накопителей, со всех моих жестких дисков. Я перепробовал все, проверял наличие резервного файла, или копию. И... ничего», - пожаловался Хоуэллс изданию.

По некоторым данным, утраченный жесткий диск может находиться на мусорном полигоне в районе Ньюпорта. Его территория равна примерно площади футбольного поля. По мнению полиции, для поиска диска понадобятся два экскаватора и бригада из 15 человек.

Хоуэллс уже не надеется найти старый диск. Он обдумывает возможность создания платформы для возврата утраченных накоплений в криптовалюте.

Ранее сообщалось, что курс биткоина превысил на бирже Coinmarkercаp отметку в 10 тысяч долларов.
 

Темы: Великобритания
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.11.2017, 06:06
Гость: Алмаз

Главное здесь то, что напиток был сладким. И жёсткий диск был выброшен именно случайно. То есть в момент выбрасывания в голове ничего не зашевелилось что-ли? Или напиток был слишком сладким??
29.11.2017, 04:31
Гость: Андрей

Снова реклама Биткоинов:)
29.11.2017, 04:12
Гость: Сергей_К

"часть его деталей пришлось выбросить"
.
Случай НЕ ЕДИНИЧНЫЙ.
.
Умею ВОССТАНАВЛИВАТЬ информацию с носителей, рассказать мог бы много.
.
En masse пользователи просто не соблюдают АЗОВ работы с ней.
Редкие делают копии важной инфы и хранят ОТДЕЛЬНО.
.
Дама почтенного возраста. Бухгалтер. Утром комп не запустился.
Все деньги компании были там. Весь приход-расход.
(Ночью на компе "пострелялась" или "погонялась" секюрити со своим флопиком. У них же ключи от любого помещения. Чем ночью заняться? ).
.
Но... в СЕЙФЕ ЕСТЬ ВЕСЬ СОФТ, приложенный при покупке.
И БЭКАПЫ, аккуратно проводимые КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Вот такая старушка!
.
Про сервисный же СОФТ знают лишь, думается, единицы из каждых 30 тысяч. У них диск - как человек, от рождения немытый.
.
Сказал - не единичный. НЕ НЕВЕРОЯТНЫЙ!
.
Просили восстановить диск, на котором была ВСЯ дипломная работа сына.
В посылке был... ДИСКОВОД. CD writer. "Burner" на жаргоне.
.
Звоню, объясняю, ЧТО получил, спрашиваю, а ГДЕ ЖЕСТКИЙ ДИСК?
Наверное в компе остался. Так вынь и пришли его! Не может.
Комп на мусорку вынес. Старый. Увезли уже на свалку.
.
"О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья век!" (С)
.
Изюминка моего случая в том, что "диск" прислал... (сядьте крепче!)
.
КОЛЛЕГА-по-ОБРАЗОВАНИЮ. Инженер-электроник. LOL
.
"Если какое-то событие НИКОГДА не может случиться,
ОНО ПРОИЗОЙДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!" (С) ЗАКОН Мэрфи.
.
"И в самый неподходящий момент" (С) Дополнение к закону.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.