]]> ]]>
Главная В мире Новости

Хорватский генерал покончил с собой в Гаагском трибунале

20:59 29.11.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Материалы по теме:

Экс-глава Хорватского совета обороны генерал Слободан Праляк свел счеты с жизнью после оглашения приговора по апелляции в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге. Об этом сообщает HRT Vijesti.

В 2013 году Праляка приговорили к 20 годам лишения свободы за совершение преступлений во время гражданской войны в бывшей Югославии. Апелляционная комиссия подтвердила приговор.

Генерал заявил, что не признает вердикт и не считает себя военным преступником. После этого он выпил содержимое небольшого флакона и объявил, что принял яд. 

Праляк скончался в одной из больниц Гааги, куда был доставлен после приема препарата. Его смерть подтвердил глава правительства Хорватии Андрей Пленкович, передает РИА «Новости».

Генерал Праляк входил в число шести политических и военных лидеров, представших перед судом. Их обвинили в преступлениях против человечности и нарушениях правил ведения войны в 1991-1994 годах. Ранее трибунал приговорил к пожизненному заключению экс-главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича.

Темы: Европа, Хорватия, История ХХ века
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.11.2017, 03:07
Гость: Р3стем

Полностью согласен,всех кто мог хоть как-то противиться
Убрали, и сделало это кгб.и первыми наперегонки кинулись
Продавать секреты пример бакатин,Калугин.а сейчас. Мудрецы
Финансисты потихоньку продают продают территории под видом
Месторождений.
30.11.2017, 03:01
Гость: 303

а кто сказал что он отравился и умер? новости из суда? а почему ему не сыграть роль и уехать по-тихому на родину например? зато можно будет говорить, что судят не только лишь сербов
30.11.2017, 02:16
Гость: Поручик в отставке

Настоящий генерал! Светлая память...
Все комментарии (14)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.