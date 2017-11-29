Хорватский генерал покончил с собой в Гаагском трибунале

Экс-глава Хорватского совета обороны генерал Слободан Праляк свел счеты с жизнью после оглашения приговора по апелляции в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге. Об этом сообщает HRT Vijesti.

В 2013 году Праляка приговорили к 20 годам лишения свободы за совершение преступлений во время гражданской войны в бывшей Югославии. Апелляционная комиссия подтвердила приговор.

Генерал заявил, что не признает вердикт и не считает себя военным преступником. После этого он выпил содержимое небольшого флакона и объявил, что принял яд.

Праляк скончался в одной из больниц Гааги, куда был доставлен после приема препарата. Его смерть подтвердил глава правительства Хорватии Андрей Пленкович, передает РИА «Новости».

Генерал Праляк входил в число шести политических и военных лидеров, представших перед судом. Их обвинили в преступлениях против человечности и нарушениях правил ведения войны в 1991-1994 годах. Ранее трибунал приговорил к пожизненному заключению экс-главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича.