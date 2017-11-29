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Новая ракета КНДР способна поразить цель в любой точке США

08:54 29.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Власти КНДР заявили, что новая баллистическая ракета «Хвасон-15» способна поразить цель в любой точке США, пишет РИА Новости.

В заявлении, распространенном в местных СМИ, говорится, что «Хвасон-15» является мощной межконтинентальной баллистической ракетой, которую можно оснастить ядерной боеголовкой новейшего типа.

По итогам прошедшего в ночь с 28 на 29 ноября испытаний были точные характеристики полета ракеты: высота - 4 475 км, дальность полета — 950 км. Полет длился 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори.

КНДР утверждают, что прошедшее испытание не повлияло на безопасность соседних стран.

США выступили с резким осуждением испытания новой ракеты Пхеньяном. Президент Дональд Трам заявил, что пуск ракеты не меняет подход к северокорейскому вопросу. В своб очередь вице-президент Майк Пенс пообещал развернуть все ресурсы, чтобы «экономическое и дипломатическое давление заставило Северную Корею раз и навсегда отказаться от своей ядерной и баллистической программы».

В свою очередь американские ученые отметили, что заявление Пхеньяна о том, что ракета может поражать цели на всей территории США, соответствующим действительности. «Если озвученные цифры верны, то дальность полета этой ракеты может превышать 13 тыс. км. Такая ракета обладает вполне достаточной дальностью, чтобы достичь Вашингтона, и фактически, любой точки на континентальной территории США», - заявили они. 

Темы: Северная Корея, США, Ядерное оружие, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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29.11.2017, 12:27
Гость: Demon

У маленькой нищей Кореи, обложенной со всех сторон санкциями, ракеты в космос летают. А у нас, со всем своим космическим опытом и наработками, ракеты с дорогущими спутниками только падают. Я думаю, президенту есть о чём задуматься и сделать правильные выводы и кадровые решения.
29.11.2017, 12:14
Гость: Ха

Американцы повторяют свою трагическую изТОРию. Перл-Харбор они огребли от Японии тоже за санкции. Устроили топливную блокаду на островах. Северные Корейцы сделал вывод. Теперь Хиросимы и Нагасаки будут взаимные а не односторонние.
29.11.2017, 11:48
Гость: славянин

Корейский премьер действует как истинный национальный лидер своего народа. А Трамп и Путин в окружении троцкистов совсем уже запутались в ориентирах.
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