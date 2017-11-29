Новая ракета КНДР способна поразить цель в любой точке США

Власти КНДР заявили, что новая баллистическая ракета «Хвасон-15» способна поразить цель в любой точке США, пишет РИА Новости.

В заявлении, распространенном в местных СМИ, говорится, что «Хвасон-15» является мощной межконтинентальной баллистической ракетой, которую можно оснастить ядерной боеголовкой новейшего типа.

По итогам прошедшего в ночь с 28 на 29 ноября испытаний были точные характеристики полета ракеты: высота - 4 475 км, дальность полета — 950 км. Полет длился 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори.

КНДР утверждают, что прошедшее испытание не повлияло на безопасность соседних стран.

США выступили с резким осуждением испытания новой ракеты Пхеньяном. Президент Дональд Трам заявил, что пуск ракеты не меняет подход к северокорейскому вопросу. В своб очередь вице-президент Майк Пенс пообещал развернуть все ресурсы, чтобы «экономическое и дипломатическое давление заставило Северную Корею раз и навсегда отказаться от своей ядерной и баллистической программы».

В свою очередь американские ученые отметили, что заявление Пхеньяна о том, что ракета может поражать цели на всей территории США, соответствующим действительности. «Если озвученные цифры верны, то дальность полета этой ракеты может превышать 13 тыс. км. Такая ракета обладает вполне достаточной дальностью, чтобы достичь Вашингтона, и фактически, любой точки на континентальной территории США», - заявили они.