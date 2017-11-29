Сторонники Саакашвили соберут подписи против президента Украины

Партия «Рух новых сил», возглавляемая бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, в скором времени намерена начать сбор голосов за высказывание недоверия украинскому лидеру Петру Порошенко.

Представитель политического совета партии Ольга Галабала пояснила, что сбор подписей начнется после марша о народном импичменте, который запланированна3 декабря, передает РИА «Новости».

Она добавила, что подготовка к маршу и сбору голосов ведется штабами партии в 150 городах Украины.

В середине октября в Киеве началась бессрочная акция протеста, инициатором которой стал Саакашвили. Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, принятия нового закона о выборах и создания антикоррупционного суда. Саакашвили пригрозил украинским властям народным импичментом, если эти требования не будут выполнены к 3 декабря.

