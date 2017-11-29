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Сторонники Саакашвили соберут подписи против президента Украины

21:26 29.11.2017
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov с сайта wikipedia.org
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov с сайта wikipedia.org
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Партия «Рух новых сил», возглавляемая бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, в скором времени намерена начать сбор голосов за высказывание недоверия украинскому лидеру Петру Порошенко.

Представитель политического совета партии Ольга Галабала пояснила, что сбор подписей начнется после марша о народном импичменте, который запланированна3 декабря, передает РИА «Новости».

Она добавила, что подготовка к маршу и сбору голосов ведется штабами партии в 150 городах Украины.

В середине октября в Киеве началась бессрочная акция протеста, инициатором которой стал Саакашвили. Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, принятия нового закона о выборах и создания антикоррупционного суда. Саакашвили пригрозил украинским властям народным импичментом, если эти требования не будут выполнены к 3 декабря.
  

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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29.11.2017, 22:07
Гость: Сила РФ в многонациональности !

Мы тоже не доверяем президенту Украины! Саакашвили, брат, возьми псавдоним Сталин 2.0 и приезжай в РФ, ты здесь очень нужен, веди РФ к победе!
29.11.2017, 21:57
Гость: Вовик

Куд-кудах! Уважаемого партнера бьют!
29.11.2017, 21:56
Гость: 2017

Раньше в шутку говорили, украинец - это смесь грузина с мотоциклом.
Потом говорили, что когда хохол родился - еврей заплакал.
Теперь - евреи управляют Украиной, плачут хохлы, а грузины требуют импичмент евреям и сами хотят возглавить правительство.
*
Чудны дела твои, Господи!
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