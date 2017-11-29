Минский процесс – бессмысленный и беспощадный?

На Украине предложили лишить жителей Донбасса права голоса, изгнать с родной земли и «вытравить дихлофосом»

Киевский режим понимает так называемые «минские договоренности» только как безоговорочную капитуляцию Донбасса и последующую расправу над ним. Ни о каких компромиссах с населением ДНР, ЛНР или, тем более, контролируемого Киевом Юго-Востока украинские власти даже не хотят слышать.

© KM.RU, Артем Чернов

Идеология «вышиванки и зиг хайль» в понимании киевского руководства должна победить везде - от Изварино до Чопа, а несогласных будут ждать тюрьмы, депортации, зачистки и лишение человеческих прав.

За последние пару дней «зажгли» в украинских СМИ по этому поводу сразу несколько известных политиков.

Депутат Верховной Рады Евгений Рыбчинский в своем комментарии изданию «Обозреватель» назвал пророссийское население (нужно понимать, что в первую очередь в Донбассе) самой большой проблемой Украины.

Евгений Рыбчинский: «Что с ним делать? Это вопрос стратегии и тактики. Стратегически очень важно украинизировать этот регион, дав поддержку в нем патриотам, которых раньше там было немало и которые и сейчас достаточно активны и в столице, и на подконтрольных Киеву территориях. Никаких выборов в течение, как минимум, 10 лет, никакого российского телевидения и газет, визовый режим с РФ и активная пропагандистская работа в регионе. Вот так должна выглядеть настоящая интеграция (...). По моему мнению, они заслуживают пожизненного заключения и принудительных работ на благо Украины. Никаких амнистий и поблажек. Вон из нашей кухни на русскую помойку!»

За несколько дней до этого Рыбачинский в лучших руандийских традициях назвал пророссийски настроенное население Юго-Востока и Донбасса «тараканами»:

«Мне все равно, что там в Луганске. Я не интересуюсь жизнью тараканов. Даже если миллион их родится на моей кухне, это не будет означать, что кухня будет принадлежать им. Никаких статусов и спецрежимов для тараканов, только дихлофос и много дихлофоса. Ну и пара тысяч Джевелинов, конечно».

Просто отмахнуться от сказанного Рыбачинским – нельзя. Был бы он «свободовцем» или «правосеком»*, можно было бы свалить все на показной радикализм. Но нет! Рыбачинский – самый что ни на есть, как любят говорить сегодня на «европейской» Украине, представитель политического мейнстрима. Более года он состоял в парламентской фракции «Блока Петра Порошенко», а сейчас перешел в другую верную президенту Украины парламентскую группу – «Воля народа», которую Банковая активно использует в своих политических проектах.

В общем, то, что озвучивают представители «Воли народа», - это то, что апробирует для своей дальнейшей деятельности сам Петр Порошенко...

Практически синхронно с Рыбачинским похожие мысли озвучил экс-глава правительства и бывший министр обороны Украины Юрий Ехануров. Респектабельный украинский политики, которого в последнее время связывали с еще одним провластным технологическим проектом – партией «Видродження» - в эфире телеканала NewsOne высказался в откровенно гитлеровском ключе:

«Эта территория больная и мы должны это понимать. Мы должны создать все экономические условия для ее работы, когда она вернется в состав Украины. Но вместе с тем голосование, чтобы они посылали своих депутатов в Верховную Раду - это просто невозможно, остальное население Украины этого не поймет.»

Параллельно целый ряд более радикальных украинских политиков прямым текстом высказались за захват Донбасса и Крыма военным путем.

Депутат Киевского областного совета и журналист Александр Аронец у себя в Фейсбуке пообещал, что, завершив декоммунизацию, украинские власти возьмутся за искоренение памяти об Александре Пушкине, Льве Толстом и Федоре Достоевском. И Аронца приходится воспринимать всерьез. Ведь именно он и такие, как он, на Украине сейчас власть.

Украинский омбудсмен Валерия Лутковская сейчас готовит наиболее либеральный проект закона об урегулировании ситуации в Донбассе. Согласно ему, после перехода региона под власть Киева, никакой амнистии для ополченцев и силовиков не будет – их всех должны ждать суды. А вот учителя и врачи после специальной проверки смогут рассчитывать на «прощение».

Что мы имеем по факту? Любые компромиссы и особый статус Донбасса для Киева – пустой звук. Они ему не интересны. От слова вообще.

Донбасс в понимании украинских властей должен безоговорочно капитулировать и добрвольно подвергнуться жестокой расправе в назидание всем остальным, кто когда-либо усомнится в верности избранного Киевом курса. Поэтому Украина с возмущением отвергла проект, предполагающий размещение миротворцев ООН на линии соприкосновения. Киеву нужны миротворцы, которые перекроют границу России с Донбассом на то время, пока ВСУ с Нацгвардией будут огнем и мечом устанавливать в регионе власть Третьего Рейх... ой, извините, Украины. Украины – без русского языка, без русских школ, без Пушкина с Достоевским, без малейшей памяти о Великой Отечественной войне. Зато – с улицами, названными в честь офицеров СС и с гей-парадами.

Хотят ли жители Донбасса быть частью чего-то подобного? Думаю, это вопрос риторический.

Киевский режим весьма убедительно демонстрирует свою тотальную недоговороспособность. Учитывая то, что Киев не желает исполнять даже и без того являющиеся и огромным шагом навстречу Украине «минские договоренности», возможно, стоит громогласно заявить на весь мир о позиции Киева и начать себя вести с ним так же, как он соблюдал минские договоренности.

Ожидать просветления от представителей Киева, увещевая их, – уже бесполезно. Прошло слишком много времени. Процесс зашел в ту стадию, когда нарушителям договоренностей пора предъявлять более весомые аргументы.

*Представитель экстремистской организации, запрещенной в РФ

