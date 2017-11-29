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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

07:53 29.11.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Южной Кореи.

В Пентагоне заявили, что ракета, предположительно, была межконтинентальной.

По данным южнокорейских военных, ракета набрала высоту около 4500 километров и приземлилась примерно в 960 километрах от места пуска. В Японии максимальную высоту полета оценили примерно в 4000 километров.

Ракета опустилась в море в японской исключительной экономической зоне.

Южная Корея объявила о проведении ответных испытаний. Япония в связи с пуском созвала экстренное заседание правительства.

В Госдуме заявили, что запуск «создает некую опасность» для делегации российских депутатов, находящихся в КНДР для обсуждения плана мирного урегулирования на Корейском полуострове.

Это был первый ракетный запуск КНДР с 15 сентября. Северная Корея в 2017 году произвела около 20 ракетных запусков. В июле Пхеньян объявил о запуске своей первой межконтинентальной баллистической ракеты; в августе и сентябре северокорейские ракеты пролетели над территорией Японии.

Темы: Северная Корея, Япония, Ракеты
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Комментарии читателей
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29.11.2017, 12:04
Гость: М. Горький

Безумству храбрых поем мы песню!
29.11.2017, 11:16
Гость: Остолоп

"КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии"
Рогозин и "Роскосмос", профукавшие "Метеор-М", нервно курят в сторонке.
29.11.2017, 10:26
Гость: Паре

у вас моральный тупик и экономический коллапс!И еще многочего у вас припасено.
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