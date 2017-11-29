У Порошенко появился неожиданный соперник в борьбе за власть

Новой «звездой» украинской политики неожиданно для многих стал лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук

Если исходить из рейтингов электоральной популярности, он уже сейчас дышит в спину фаворитам – Петру Порошенко и Юлии Тимошенко. И есть мнение, что в данном случае тоже не обошлось без «вашингтонского обкома».

Святослав Вакарчук. Фото с сайта ru.wikipedia.org

По итогам масштабного исследования, проведенного четырьмя ведущими социологическими службами Украины («Социс», Киевский международный институт социологии, Социологическая группа «Рейтинг», Центр имени Разумкова), фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук занял третье место в президентском рейтинге, уступив только Петру Порошенко (16,1%) и Юлии Тимошенко (14,4%). Его результат – 12,1%.

В экспертно-аналитической среде этот факт вызвал недоумение. Тем более что сам Вакарчук о своих президентских амбициях пока что не заявлял. Меж тем его электоральные рейтинги начали замерять еще в октябре. И результаты уже тогда были заметными, хотя и неровными. В исследовании Центра им. Разумкова Вакарчук находился на пятом месте с 7%, а в исследовании «Социса» – даже на втором, с 15%.

«К безжалостной стычке за власть»

Святослав Иванович Вакарчук родился в 1975 году в закарпатском городе Мукачево, но сразу после рождения сына семья вернулась во Львов. Его отец – известный украинский ученый и администратор, работал ректором Львовского университета, а при президенте Ющенко – министром образования и науки. Святослав (Славко, как его называют коллеги) пошел по пути отца. Окончил физический факультет Львовского университета, а в 2009 году защитил диссертацию, став кандидатом физико-математических наук.

Параллельно с учебой в аспирантуре он получил образование экономиста-международника, но главной страстью Вакарчука оставалась музыка. В 1994 году он создал группу «Океан Эльзы», в 1998-м – записал дебютный альбом. Группа приобрела большую популярность, в том числе в России.

Первым опытом политической деятельности стало выступление Вакарчука в поддержку Леонида Кучмы на выборах 1999 года. С одной стороны, эта кампания была калькой с российских выборов-1996 и проходила по схеме противостояния «либерального» и «проевропейского» кандидата с коммунистом, так что в глазах галичанина выбор тут однозначный. С другой стороны, для начинающего сценическую карьеру певца это предполагало неплохие деньги и возможность ездить с концертами по стране.

Выход Вакарчука на сцену Майдана в 2004 году был уже совершенно осознанным, так же как и прохождение в Верховную раду по списку блока «Наша Украина – Народная самооборона» в 2007-м. К этому времени он был уже человеком авторитетным, и журналисты шутили, что Святослав составил своему отцу протекцию на пост министра.

Но уже в сентябре 2008 года Вакарчук неожиданно отказался от депутатского мандата, объяснив это так:

«Политическая жизнь государства сузилась до безжалостной стычки за власть. Ее жертвами становятся не только моральные принципы, а и национальные интересы, о которых так часто говорят политики всех цветов и лагерей... Единственный способ быть собой – это уйти, ибо остаться – означает убежать от обязательств перед избирателями, отречься от присяги на верность народу».

В то время парламент был фактически парализован противостоянием президента Ющенко, премьера Тимошенко и лидера оппозиции Януковича. Заявление Вакарчука встретило понимание у избирателей, но вряд ли так, как он сам того ожидал. Скорее, люди сочли, что солист «Океана Эльзы» решил продолжить заниматься музыкой, а музыкант в Раде не слишком нужен.

Вакарчук поддержал и евромайдан 2014 года, однако в политику возвращаться не стал. В 2015 году он стал участником всемирной стипендиальной программы Йельского университета Yale World Fellow 2015, направленной на «построение сети новых мировых лидеров» и «расширение международного взаимопонимания». В 2017 году уже в качестве лектора был приглашен Центром Стэнфорда по демократии, развитию и верховенству закона. Периодически Вакарчук выступает с публичными лекциями и в украинских вузах, а также работает в качестве посла доброй воли Программы развития ООН.

В общем, человек это пусть и популярный, но особых политических амбиций не демонстрировавший. Однако удивление политологов результатами последнего социологического исследования несколько наигранное.

Кандидат Запада

Вакарчук давно фигурирует в опросах общественного мнения. Да, прежде речь шла о рейтинге доверия, но в этих рейтингах он последовательно занимал первое место. Например, в апрельском исследовании центра «Социс» (2016 г.) было зафиксировано, что музыканту доверяет почти 61% опрошенных.

Понятно, что известность и доверие не всегда переносятся на электоральные рейтинги, но было бы логично ожидать, что какое-то соответствие между ними будет. Тем более что разговоры о возможности выдвижения Вакарчука на пост президента идут как минимум с конца 2016 года и сильно активизировались на фоне приглашения из Стэнфорда (как бы – явное благоволение «вашингтонского обкома»).

Авторов исследования даже обвиняют в фальсификациях, однако принять такую трактовку трудно. Одновременная работа четырех крупных компаний, которые достаточно авторитетны и сами по себе, предполагает определенный уровень доверия к результатам, а большое количество опрошенных (20 тысяч) затрудняет фальсификацию.

Допустим (просто допустим), что Вакарчук действительно выдвигается на первый план с тем, чтобы участвовать в президентских выборах. Какие цели он может преследовать?

Первый вариант, который обсуждают украинские эксперты (например, Дмитрий Корнейчук), – это технологический кандидат при действующем президенте.

В этом случае Вакарчук работает «спойлером», отбирая часть голосов у других оппозиционных к Порошенко кандидатов (сам он не то чтобы оппозиционен – просто другой). Его достоинства – молодость, популярность и хороший политический бэкграунд. Это действительно важно. Остальные участники предвыборной гонки находятся в политике уже давно (Юлия Тимошенко, например, 20 лет). Вакарчук же – эталонное «новое лицо».

Из «удобных» недостатков Вакарчука – неопытность и отсутствие системной политической поддержки. При этом у самого Порошенко он вряд ли сможет отобрать много голосов – мотивация при голосовании за действующего президента всегда несколько иная, чем при голосовании за оппозицию.

Недостаток этой версии в том, что пока что Вакарчук в качестве спойлера «не работает». Например, в июньском исследовании Социологической группы «Рейтинг» за Тимошенко собирались голосовать 15% от числа определившихся избирателей, а в ноябрьском исследовании четырех служб – 14%. То есть появление сверхпопулярного Вакарчука на рейтинге главного оппонента Порошенко никак не сказалось. В том числе потому, что Вакарчук наиболее популярен среди молодежи, которая на выборы не ходит и определенных симпатий среди действующих политиков не имеет.

Второй вариант – Вакарчук является кандидатом «вашингтонского обкома». В пользу этой версии говорит не только обучение и преподавание в США, но и другие факторы.

Во-первых, Вакарчук не связан с домайданными режимами, но участвовал в обоих Майданах. Во-вторых, он «расово правильный» – галичанин, по определению не ориентированный на Россию. В-третьих, в своих немногочисленных политических выступлениях он четко придерживается американской линии. Например, в сентябре этого года призвал создать антикоррупционный суд.

Нужно понимать, что тема борьбы с коррупцией используется западными технологами для подавления правящих национальных элит. Акцентируя аспект коррупции, Запад как бы показывает населению подконтрольных стран, что причиной всех бед является не проводимый их правительством прозападный либеральный курс, а именно коррупция (которой, справедливости ради, в США и ЕС тоже немало, но она зачастую легализована). Так колониям навязываются органы внешнего управления в виде разнообразных «антикоррупционных» органов, находящихся вне политического и правового поля самой колонии. Результатом этого становится замена коррумпированных национальных элит на коррумпированные оккупационные администрации.

Антикоррупционный суд, создания которого требует от Порошенко Запад, – последняя структура, которая завершает «замкнутый цикл» уничтожения неугодных политиков и бизнесменов в ходе антикоррупционных расследований.

Естественно, упомянутые выше недостатки (неопытность, отсутствие партии) играют роль и в этом случае. И при избрании Вакарчука президентом будет логично ставить вопрос об изменении конституции. Благо тема сокращения президентских полномочий поднимается уже сейчас. В том числе входящей в правящую коалицию партией «Народный фронт» Яценюка – Турчинова – Авакова.