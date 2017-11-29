РФ обвинила США в двойных стандартах относительно закона о СМИ-иноагентах

Заявление Госдепартамента США относительно российского закона о СМИ-иноагентах является попыткой перевернуть ситуацию с ног на голову, пишет "Интерфакс" со ссылкой на посольство РФ в Вашингтоне.

"Заявление Госдепа США - очередной пример двойных стандартов и попытка перевернуть все "с ног на голову" в теме иностранных агентов", - говорится в распространенном в среду комментарии посольства РФ.

По мнению российских дипломатов, "в Вашингтоне, видимо, по-прежнему считают возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам, выдвигать против них беспочвенные и абсурдные обвинения", а "в ответ ожидают от России готовности создавать американским СМИ максимально комфортные условия работы". В посольстве отметили, что "подобная логика действий в отношении России бесперспективна".

Российские дипломаты считают, что еще "не поздно все исправить" "Предложенную Вашингтоном "игру с нулевым результатом" еще можно остановить. Начать необходимо с устранения первопричины - преследования российских СМИ в США", - заявили в посольстве.

Там подчеркнули, что "изменения в российское законодательство внесены после многочисленных предупреждений американской стороне не предпринимать ограничительных мер в отношении наших СМИ в США", однако американские власти "в очередной раз здесь продемонстрировали, что привыкли слушать только себя".

Ранее Госдепартамент распространил заявление, в котором назвал российский закон о СМИ- иностранных агентах угрозой свободе слова в РФ. "Соединенные Штаты призывают российские власти не использовать это законодательство для ограничения работы СМИ и свободы слова", - говорилось в заявлении Госдепа. "Новое российское законодательство, позволяющее министерству юстиции называть СМИ "иностранными агентами" и контролировать или блокировать определенную интернет-деятельность, представляет еще одну угрозу свободным СМИ в России", - заявили также в Госдепе.

В посольстве РФ в свою очередь "обратили внимание на выраженную Госдепом озабоченность относительно намерения министерства юстиции России".

"Отметим, что в оригинале речь идет об "информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационных материалах иностранной или международной НПО, деятельность которой признана нежелательной на территории России"", - пояснили в российской дипмиссии, добавив, что "в России весьма серьезно относятся к подобным нарушениям, в отличие от США".

Кроме того, в миссии РФ отметили, что Россия "до сих пор не получила официального ответа на призыв прекратить в США деятельность переехавшего на американские сервера украинского экстремистского сайта "Миротворец", на котором "размещена информация о неугодных Киевскому режиму лицах, в том числе американских журналистах и гражданских активистах".

"Надеемся, что, по крайней мере, забота о безопасности своих граждан окажется для Вашингтона важной. Как мы видим в таких случаях, все заявления о свободе слова оказываются лишь пустыми лозунгами", - сказали в посольстве.