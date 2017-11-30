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Москву обвинили в «акустических атаках» на американских дипломатов

06:53 30.11.2017
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Американская разведка подозревает, что к "акустическим атакам" на дипломатов США в Гаване причастна Россия, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

По данным телеканала, в сентябре сотрудник Агентства США по международному развитию (АМР) и его супруга, работавшие в Узбекистане, пожаловались на симптомы, схожие с теми, что были зафиксированы у дипломатов, которые подверглись "акустической атаке" в Гаване. В связи с тем, что Россия находится в дружеских отношениях с Кубой и Узбекистаном, источники CBS в сфере безопасности посчитали, что к атакам может быть причастна Москва.

В то же время в Госдепе не подтвердили факт "акустической атаки" в Ташкенте, хотя оба пострадавших были доставлены в США для прохождения медицинского обследования.

Ранее Госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства на Кубе подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. В конце сентября ведомство опубликовало предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий подобного оружия на дипломатов США на Кубе.

Темы: Куба, Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и США, Госдепартамент США
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 11:24
Гость: квант

ну не на своих же гражданах нам наше нелетальное оружие испытывать?(
30.11.2017, 10:34
Гость: Дипломатам пиндосов изобрели способ,

как смыться из надоевшей страны прибывания...
30.11.2017, 10:10
Гость: 2017

А что, хорошая идея!
Надо устроить пиндосам акустическую атаку, потом олимпийскую, а потом и товарищ Ким Чен Ын чем-нибудь подсобит, благо теперь у него есть чем.
*
Кстати, пиндосы опять прозевали, как и в начале 60-х, когда наши на Кубе поставили на дежурство ракеты с ядерными боеголовками.
Дело в том, что с укропского завода "Южный" не так давно, но бесследно, пропали некоторые специалисты. Зато некоторое время спустя у КНДР резко вверх пошли успехи в запуске ракет, с каждым разом на всё большие и большие расстояния. Два дня назад корейцы заявили о том, что их ракеты могут достигнуть теперь любой точки Соединенных Штатов Пиндосии.
*
Это тем более интересно, что прославившиеся полётами на Луну и подрывами своих небоскребов шоумены, прое..али установить у себя в собственной стране защиту ПРО, приблизив её к границам СССР-России.
Зато корейские ракеты, набрав недосягаемую для противоракет высоту, смогут беспрепятственно приземлиться в заданной точке, будь-то вулкан Желтый Камень
или центр самого богатого штата Пиндосии.
Я думаю, что и японцам теперь не стоит бояться угроз КНДР, а наоборот, быть благодарными товарищу Ыну, за появившуюся возможность "отблагодарить" мировых злодеев за убиенных мирных жителей Хиросимы и Нагасаки.
Коль речь зашла о благодарности - то надо думать, что пиндосы должны быть очень признательны правителям незалежной, за то, что они так подставили своих кукловодов, отпустив своих спецов в КНДР для оказания весьма полезных услуг.
Бизнес, ничего личного.
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