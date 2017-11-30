]]> ]]>
Главная В мире Новости

США пригрозили уничтожить северокорейский режим

08:42 30.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

США в очередной раз пригрозили Северной Корее полным уничтожением. На этот раз заявление прозвучало со стороны постпреда США при ООН Никки Хейли.

Как пишет «Интерфакс», в ходе заседания Совета безопасности ООН Хейли заявила, что мир приблизился к войне из-за действий северокорейского лидера. «Мы никогда не стремились развязать войну с КНДР, и сегодня не стремимся это сделать. Но если война будет равзязана, вы можете не сомневаться, северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен», - заявила она.

В свою очередь РИА Новости пишут, что США призвали все страны мира прервать любые связи с Северной Кореей, включая торговою, а также выслать из всех стран всех северокорейских рабочих. По словам Хейли, президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что КНР должны прекратить поставки сырой нефти в КНДР. «Китай может сделать это сам или мы можем взять ситуацию с нефтью в свои руки», - заявила постпред.

Также Хейли призвала лишить КНДР права голоса в ООН.

В свою очередь поспред России при ООН Василий Небензя призвал «все вовлеченные стороны прекратить эскалацию напряженности», отметив, что военного решения проблемы вокруг Корейского полуострова не существует.

В ночь на 29 ноября в КНДР прошли очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в 210 км от побережья Японии. Власти КНДР заявили, что ракета обладает мощностью поразить цель в любой точке континентальной части США.

Темы: Северная Корея, США, Организация объединенных наций (ООН), Конфликт на Корейском полуострове
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.11.2017, 11:55
Гость: Володеньке

Дорогой, Хохляндия отказалась от ядерного оружия. США, Россия и Великобритания подтвердили Украине своё обязательство:
уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ. После Крыма и Донбасса верить таким странам, как РФ, уже никто не будет. Так что не выпрыгивай из штанов.
30.11.2017, 11:51
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Инквизиция зря время не теряла и пустяками не занималась. Всех боле менее красивых баб инквизиторы попользовали и сожгли под видом ведьм. Осталась эта не топтаная мразь. Вот они и бесятся без гормональной поддержки.
30.11.2017, 11:48
Гость: Хммм

Северокорейский лидер очень напоминает кремлёвского. Его предупреждают уймись, не провоцируй, не создавай угрозы, его пытаются усмирить по-хорошему, с помощью санкций, а он прёт буром и уверен, что управы на него нет, что это очень круто проводить такую политику, которую он считает независимой. Вот такие мучают и свой народ, и угрожают своей агрессивной непредсказуемостью всем остальным.
Все комментарии (13)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.