США пригрозили уничтожить северокорейский режим

США в очередной раз пригрозили Северной Корее полным уничтожением. На этот раз заявление прозвучало со стороны постпреда США при ООН Никки Хейли.

Как пишет «Интерфакс», в ходе заседания Совета безопасности ООН Хейли заявила, что мир приблизился к войне из-за действий северокорейского лидера. «Мы никогда не стремились развязать войну с КНДР, и сегодня не стремимся это сделать. Но если война будет равзязана, вы можете не сомневаться, северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен», - заявила она.

В свою очередь РИА Новости пишут, что США призвали все страны мира прервать любые связи с Северной Кореей, включая торговою, а также выслать из всех стран всех северокорейских рабочих. По словам Хейли, президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что КНР должны прекратить поставки сырой нефти в КНДР. «Китай может сделать это сам или мы можем взять ситуацию с нефтью в свои руки», - заявила постпред.

Также Хейли призвала лишить КНДР права голоса в ООН.

В свою очередь поспред России при ООН Василий Небензя призвал «все вовлеченные стороны прекратить эскалацию напряженности», отметив, что военного решения проблемы вокруг Корейского полуострова не существует.

В ночь на 29 ноября в КНДР прошли очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в 210 км от побережья Японии. Власти КНДР заявили, что ракета обладает мощностью поразить цель в любой точке континентальной части США.