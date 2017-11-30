]]> ]]>
Главная В мире Новости

США намеренно провоцируют КНДР, считают в МИД России

13:39 30.11.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Москва считает, что США намеренно провоцируют КНДР на конфликт, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По словам Лаврова, в сентябре американцы сообщили, что до весны 2018 года никаких военных учений с их стороны не планируется. Это время можно было потратить на стабилизацию ситуации на Корейском полуострове. Однако позже США объявили о внеплановых учениях в октябре, ноябре и декабре.

«Такое впечатление, что все делалось специально для того, чтобы Ким Чен Ын сорвался и предпринял очередное авантюрное действие. Печально, но американцы должны, прежде всего, объяснить всем нам, чего они добиваются. Если они хотят найти предлог для уничтожения Северной Кореи, как заявила представительница США в Совете Безопасности ООН, то пусть об этом скажут прямо, и пусть это подтвердит высшее американское руководство. Тогда мы уже будем принимать решение, как нам реагировать», - заявил Лавров.

Он также отметил, что Москва отрицательно относится к призыву США прервать любые связи с КНДР. Москва считает, что все возможности санкционного давления на Пхеньян исчерпанными и необходимо возобновить политические переговоры.

«И именно это требование американской стороной полностью игнорируется. Я считаю, это большая ошибка», - резюмировал Лавров.

Ранее на заседании СБ ООН американский постпред Никки Хейли призвала все страны прервать дипломатические отношения и торговлю с КНДР, а также пригрозила в очередной раз уничтожением Северной Кореи США в случае военных действий.
 

Темы: Северная Корея, Сергей Лавров, США, Министерство иностранных дел РФ, Конфликт на Корейском полуострове
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.11.2017, 21:40
Гость: Пивасик

Ну значит Россия такой же агрессор как и США. Анексировала Крым, отгрызла кусок Донбасса.
По моему один в один. Можно -два сапога пара.
30.11.2017, 19:21
Гость: Гость

Детка, это у тебя, похоже, вата или опилки. У Югославии не было ядерного оружия - и теперь нет Югославии. У КНДР нет выбора - или продолжать делать свое оружие, которое будет способно нанести США или их союзникам неприемлемый ущерб, или просто дать спокойно себя уничтожить.
30.11.2017, 17:24
Гость: Ответ либералу

США ежегодно проводят по несколько учений с Южной Кореей, отрабатывая нападение на КНДР. США давили на Ю. Корею, чтобы та не подписывала мирный договор, как это предлагает КНДР. И там, и там раздаются призывы покончить с КНДР и её руководством. В их демонизации активно участвуют некоторые деятели и СМИ России.
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.