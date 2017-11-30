США намеренно провоцируют КНДР, считают в МИД России

Москва считает, что США намеренно провоцируют КНДР на конфликт, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По словам Лаврова, в сентябре американцы сообщили, что до весны 2018 года никаких военных учений с их стороны не планируется. Это время можно было потратить на стабилизацию ситуации на Корейском полуострове. Однако позже США объявили о внеплановых учениях в октябре, ноябре и декабре.

«Такое впечатление, что все делалось специально для того, чтобы Ким Чен Ын сорвался и предпринял очередное авантюрное действие. Печально, но американцы должны, прежде всего, объяснить всем нам, чего они добиваются. Если они хотят найти предлог для уничтожения Северной Кореи, как заявила представительница США в Совете Безопасности ООН, то пусть об этом скажут прямо, и пусть это подтвердит высшее американское руководство. Тогда мы уже будем принимать решение, как нам реагировать», - заявил Лавров.

Он также отметил, что Москва отрицательно относится к призыву США прервать любые связи с КНДР. Москва считает, что все возможности санкционного давления на Пхеньян исчерпанными и необходимо возобновить политические переговоры.

«И именно это требование американской стороной полностью игнорируется. Я считаю, это большая ошибка», - резюмировал Лавров.

Ранее на заседании СБ ООН американский постпред Никки Хейли призвала все страны прервать дипломатические отношения и торговлю с КНДР, а также пригрозила в очередной раз уничтожением Северной Кореи США в случае военных действий.

