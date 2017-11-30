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Беспилотник помог израильским археологам в раскопках

21:45 30.11.2017
Фото с сайта ourplanetyourstand.com
Фото с сайта ourplanetyourstand.com
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В Израиле археологи с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили руины древнего дворца, построенного идумеями.

Камеры беспилотника засняли фрагменты сооружения, что помогло ученым определить основные точки для раскопок. «Если это действительно идумейский дворец или храм, то нам попалась редкая и волнующая находка. Таких объектов по всей стране – по пальцам одной руки пересчитать», - цитирует РИА «Новости» сообщение Управления древностей Израиля.

По мнению ученых, возраст постройки превышает две тысячи лет. Предполагается, что она относится к периоду, когда территорией Ближнего Востока владели потомки Александра Македонского.

В ходе раскопок специалисты обнаружили алтари, глиняную посуду, а также множество подземных помещений. Они использовались в самых различных целях – от ритуальных до бытовых.

По словам археологов, беспилотник помог им сделать по-настоящему уникальное открытие. Раскопки они собираются продолжать весной будущего года.
  

Темы: Израиль, Археология, Наука и технологии
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.11.2017, 22:47
Гость: Александр

200 лет существует специальная отрасль исторической науки: "библейская археология". В ее задачи входит археологическое обоснование еврейской "книги сказок" и историческое обоснование государства Израиль.
Архелогиги сделали множество находок, построили море фальсификата, но так ничего и не доказали.
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