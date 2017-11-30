Конгресс США отозвал аккредитацию RT после получения статуса иноагента

Галерея корреспондентов радио и телевидения Конгресса США лишила аккредитации российский государственный канал RT. Об этом говорится в письме на имя Михаила Солодовникова, который руководит американским вещанием канала.

Решение, как сказано в документе, связано с тем, что RT был зарегистрирован в США как иностранный агент.

На сайте галереи корреспондентов указано, что аккредитация не может быть выдана тем, кто работает на иностранное правительство или занимается лоббизмом — американский закон об иностранных агентах посвящен обеим сферам.

Аккредитация в американском Конгрессе открывает доступ в ложу для прессы на заседаниях обеих палат парламента и служит дополнительным требованием для получения аккредитации в Белом доме.

В ноябре американский Минюст признал RT иностранным агентом и обязал канал предоставить сведения о финансировании из-за рубежа. RT направил в Минюст анкету, где указал, что не знает, откуда поступают деньги, на которые работает телеканал. Минюст США пока не принимал решения о том, является ли продукция RT пропагандой и надо ли ее маркировать.

Россия в ответ на решение США приняла собственный закон о СМИ — иностранных агентах. По нему российский Минюст сможет давать такой статус любому зарубежному СМИ, получающему иностранное финансирование. Все такие СМИ затем должны будут предоставлять отчетность и маркировать свою продукцию.