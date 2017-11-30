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Конгресс США отозвал аккредитацию RT после получения статуса иноагента

09:31 30.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Галерея корреспондентов радио и телевидения Конгресса США лишила аккредитации российский государственный канал RT. Об этом говорится в письме на имя Михаила Солодовникова, который руководит американским вещанием канала.

Решение, как сказано в документе, связано с тем, что RT был зарегистрирован в США как иностранный агент.

На сайте галереи корреспондентов указано, что аккредитация не может быть выдана тем, кто работает на иностранное правительство или занимается лоббизмом — американский закон об иностранных агентах посвящен обеим сферам.

Аккредитация в американском Конгрессе открывает доступ в ложу для прессы на заседаниях обеих палат парламента и служит дополнительным требованием для получения аккредитации в Белом доме.

В ноябре американский Минюст признал RT иностранным агентом и обязал канал предоставить сведения о финансировании из-за рубежа. RT направил в Минюст анкету, где указал, что не знает, откуда поступают деньги, на которые работает телеканал. Минюст США пока не принимал решения о том, является ли продукция RT пропагандой и надо ли ее маркировать.

Россия в ответ на решение США приняла собственный закон о СМИ — иностранных агентах. По нему российский Минюст сможет давать такой статус любому зарубежному СМИ, получающему иностранное финансирование. Все такие СМИ затем должны будут предоставлять отчетность и маркировать свою продукцию.

Темы: США, Отношения России и США, Взаимоотношения власти и СМИ в мире, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 11:27
Гость: такс

Это как не знает откуда поступают деньги
30.11.2017, 11:26
Гость: gvozd

сша уже много лет на глазах у всего мира издевается над Ассанжем - никто слова не смеет сказать.
а человек просто делает свою журналисткую работу.
рф хоть раз подняла эту проблему на международном уровне?
думали что их это не коснется... вот и получили.
запрет сми рф был уже обкатан в прибалтике и в укрорейхе.
рф что то реaльно сделала для пресечения - нет..
так что исход вполне себе предсказуем, так же как кстати со спортсменами рф.
30.11.2017, 10:55
Гость: полухохол

Очередной ответ на кремлевский "здравый смысл".....,что следующее?
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