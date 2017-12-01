КНДР выдвинула условие для переговоров с США

Пхеньян готов к диалогу с США в целях обеспечения мира на Корейском полуострове, при условии, что Северная Корея будет признана ядерной державой, заявил депутат от ЛДПР Виталий Пашин, который входит в состав делегации Госдумы в КНДР.

По его словам, российская делегация встретилась с председателем Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом, который заявил о готовности вести переговоры с США, поскольку достигнут «ядерный паритет».

«Они считают, что добились своей цели — «стали ядерной державой», и готовы вести переговоры с США», — цитирует Пашинина «Интерфакс». Кроме того, власти Северной Кореи подчеркнули, что обладают ракетой, способной достичь любой точки на территории США.

Глава делегации Казбек Тайсаев рассказал, что в качестве посредника на этих переговорах КНДР хотела бы видеть Россию. «Они только на Россию и рассчитывают в ведении переговоров, они прекрасно понимают, что без России решить конфликт вокруг Корейского полуострова не получится», - рассказал он. «Единственная страна к которой, на мой взгляд, еще есть доверие в Пхеньяне, это наша страна», - добавил Тайсаев.