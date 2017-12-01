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КНДР выдвинула условие для переговоров с США

08:11 1.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Пхеньян готов к диалогу с США в целях обеспечения мира на Корейском полуострове, при условии, что Северная Корея будет признана ядерной державой, заявил депутат от ЛДПР Виталий Пашин, который входит в состав делегации Госдумы в КНДР.

По его словам, российская делегация встретилась с председателем Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом, который заявил о готовности вести переговоры с США, поскольку достигнут «ядерный паритет».

«Они считают, что добились своей цели — «стали ядерной державой», и готовы вести переговоры с США», — цитирует Пашинина «Интерфакс». Кроме того, власти Северной Кореи подчеркнули, что обладают ракетой, способной достичь любой точки на территории США.

Глава делегации Казбек Тайсаев рассказал, что в качестве посредника на этих переговорах КНДР хотела бы видеть Россию. «Они только на Россию и рассчитывают в ведении переговоров, они прекрасно понимают, что без России решить конфликт вокруг Корейского полуострова не получится», - рассказал он. «Единственная страна к которой, на мой взгляд, еще есть доверие в Пхеньяне, это наша страна», - добавил Тайсаев.

Темы: Северная Корея, США, Ядерное оружие, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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01.12.2017, 12:56
Гость: Олеся

Нет ответа ???
Пол-дюжины долетевшей до фашингтона Сатаны - и нет вас пиндосов,и не будете больше гадить :)))
Совсем.
01.12.2017, 12:39
Гость: Где ещё взять

невиданные успехи во внешней политике.
А за провалы во внутренней - Медведев отвечает, ему в этот раз не избираться.
01.12.2017, 12:34
Гость: Эти временные трудности

начались 12 июня 1990 года.
И не видно им ни конца ни края.
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