Флинн пошел на сделку со спецпрокурором по «российскому делу»

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в пятницу, 1 декабря, признал, что умышленно солгал агентам ФБР относительно своих контактов с российским послом. Заявления Флинна прозвучали на слушаниях по «российскому делу» в федеральном суде в Вашингтоне.

После признания вины в суде Флинн опубликовал заявление, в котором пишет, что звучащие в его адрес обвинения в предательстве являются ложными. В то же время он заявил, что его действия — ложь сотрудникам ФБР о контактах с Россией — были неправильными, пишет РБК.

Он также признался, что сотрудничает со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года: «Я принимаю на себя всю ответственность за свои действия».

Сделка о признании вины означает, что Флинн предоставил прокуратуре информацию, которая может помочь в расследовании «российского дела», отмечает The New York Times.

Тем временем телеканал ABC News со ссылкой на свои источники, близкие к Флинну, сообщает, что экс-советник в рамках сделки пообещал полное сотрудничество по российскому делу и готов дать показания, что именно Дональд Трамп поручил ему установить контакт с российским послом, изначально для совместной работы по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии.



