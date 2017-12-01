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Флинн пошел на сделку со спецпрокурором по «российскому делу»

21:52 1.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в пятницу, 1 декабря, признал, что умышленно солгал агентам ФБР относительно своих контактов с российским послом. Заявления Флинна прозвучали на слушаниях по «российскому делу» в федеральном суде в Вашингтоне.

После признания вины в суде Флинн опубликовал заявление, в котором пишет, что звучащие в его адрес обвинения в предательстве являются ложными. В то же время он заявил, что его действия — ложь сотрудникам ФБР о контактах с Россией — были неправильными, пишет РБК.

Он также признался, что сотрудничает со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года: «Я принимаю на себя всю ответственность за свои действия».

Сделка о признании вины означает, что Флинн предоставил прокуратуре информацию, которая может помочь в расследовании «российского дела», отмечает The New York Times.

Тем временем телеканал ABC News со ссылкой на свои источники, близкие к Флинну, сообщает, что экс-советник в рамках сделки пообещал полное сотрудничество по российскому делу и готов дать показания, что именно Дональд Трамп поручил ему установить контакт с российским послом, изначально для совместной работы по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии.


 

Темы: США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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02.12.2017, 07:16
Гость: жди

Будешь ждать до 22 века.
02.12.2017, 07:12
Гость: это бывает

Кто про что, а вшивый про баню.
02.12.2017, 05:03
Гость: Жду не дождусь

Во-первых - импичмента, во-вторых отмены всех законов и указов рыжего клоуна...
Все комментарии (8)
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