Аргентина признала гибель экипажа подлодки «Сан-Хуан»‍

Аргентинский военно-морской флот объявил, что он официально прекратил в четверг свои операции по поиску потенциальных выживших среди 44 членов экипажа подводной лодки San Juan, которая пропала две недели назад в Южной Атлантике, отмечает AFP.

Субмарина 15 ноября перестала выходить на связь на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. Подлодку, построенную в Германии, приняли в состав аргентинских ВМС в 1985 году. Запаса кислорода на "Сан-Хуане" хватает на шесть дней в автономном режиме, а провизии — на 15. В своем последнем сообщении, 15 ноября, в 07:30 по местному времени капитан судна сообщил о коротком замыкании в аккумуляторной системе, но добавил, что экипаж контролирует ситуацию.

Аргентинский военный во время пресс-конференции объявил, что время поиска моряков живыми превышено в два раза от возможного. За это время, отметил Бальби, следов подлодки и экипажа найдено не было. Он также подчеркнул, что были приложены максимальные усилия для определения местонахождения подлодки и спасения экипажа "Сан-Хуана".

«Спасенных не будет», — констатировал он.

Между тем родные моряков с пропавшей подлодки просят продолжить поиски. «Окончательное решение остается за главнокомандующим, которым является президент, и он должен отменить это несправедливое и неоправданное решение», — заявил отец одного из моряков Луис Таглиапьетра в эфире местного телеканала Nacion Mas. Отец другого моряка Хорхе Вильярреаль заявил, что на данный момент нет подтверждения гибели экипажа подлодки.