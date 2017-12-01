«Тени Мордора» над Украиной: СБУ «разоблачила коварный замысел» российского бизнеса

Многие увидят в документе СБУ признаки паранойи, плавно переходящей в маразм. И, вероятно, ошибутся



Изображение с сайта topwar.ru

Вот уже которую неделю украинские СМИ будоражит новость про утечку в Интернет секретного решения коллегии Службы безопасности Украины (СБУ) «О состоянии и эффективности контрразведывательных мер по противодействию российской экономической экспансии в Украине».

Такого «перченого» материала журналисты Нэзалэжной не видели уже давно. Это почти литературное произведение, смахивающее местами то на «Властелина колец» Джона Рональда Толкина, то на «Игру престолов» Джорджа Мартина. Ужас летает на крыльях ночи от Карпат и до Северского Донца…

И только героическая СБУ стоит на пути проклятого русского Мордора.

Замените в тексте документа Украину на Рохан или Гондор, а Российскую Федерацию на Мордор и какой-нибудь англичанин или американец даже не догадается, что читает реальный документ, а не талантливое фэнтазийное произведение. Несмотря на то, что решение коллегии СБУ было принято еще 20 мая 2016 года, многие его положения сохраняют свою актуальность вплоть до сегодняшнего дня.

Главным содержанием этой пространной бумаги является дотошное описание «экспансионистских» устремлений России в отношении Украины и определение путей противодействия «государству-агрессору» с Востока.

Так, например, в преамбуле документа прямо указано, что вездесущий российский «Мордор», не только не дремлет, но и наращивает усилия по закабалению свободного Рохана (простите, Свободной Украины) через установление контроля над различными сферами экономики нового Средиземья: «…коллегия Службы безопасности отмечает усиление угроз национальной безопасности нашего государства в результате агрессивных действий Российской Федерации, политика которой направлена на экономическую экспансию в Украине. Реализуя собственные геополитические и геоэкономические интересы, Российская Федерация использует все инструменты и рычаги влияния для увеличения собственной доли в отечественной экономике».

Чем же Путинские назгулы хотят одолеть украинских рохарримов на этот раз?

Оказывается, в бой отправлены злобные российские бизнесмены и банкиры, которые коварно пытаются вложить деньги в украинскую экономику и предоставить украинским гражданам новые рабочие места: «С целью причинения вреда экономическому потенциалу Украины государство-агрессор на протяжении 2004-2013 годов осуществляло торговую, кредитную, рыночную и инвестиционную экспансии, направленные, в первую очередь, на проникновение в финансово-кредитный сектор государства, сферы недропользования, нефтегазового, электроэнергетического, ядерного, промышленного, агропромышленного комплексов и транспортной инфраструктуры Украины с последующим установлением монополии в них.

Через подконтрольные компании и структуры российская власть активно использовала практику приобретения украинских предприятий с последующим доведением их до банкротства, создания позиций влияния в судах, правоохранительных и контролирующих органах…

Присутствие российского капитала в кредитно-банковской системе государства предоставляет возможность иностранной стороне получить доступ к конфиденциальной информации, банковской и коммерческой тайне, и позволяет использовать ее для получения контроля над отечественными субъектами ведения хозяйства, поглощения предприятий, блокировки их работы, перераспределения прав собственности и расширения сфер влияния РФ в экономике Украины».

Вот так. Не больше и не меньше.

Сотрудники СБУ даже не потрудились ознакомиться со статическими данными и сравнить судьбы компаний, использующих российские капиталы и тех, кто работает только с украинскими финансовыми ресурсами. Возможно, тогда бы этот пункт стыдливо вычеркнули из списка обвинений в адрес соседа с Востока. Но до статистики руки украинских силовиков, видимо, так и не дошли.

Как следует из текста документа, особое подозрение у бдительных сотрудников СБУ вызывает тот факт, что даже в условиях откровенно агрессивной политики Киева, Россия продолжает поставлять Украине природные ресурсы, а украинским АЭС ядерное топливо: «Сохранение Россией монополии на поставку на Украину критического сырья, промышленной продукции, ядерного топлива, усиливает зависимость отечественной экономики от РФ, что приводит к углублению в ней кризисных явлений и истощения собственных финансовых ресурсов.

Отечественные объекты атомно-энергетической сферы находятся в критической зависимости от поставок российского ядерного топлива и необходимости вывоза отработанного топлива в РФ на временное хранение, которое может использоваться страной-агрессором как рычаги политического и экономического давления на Украину».

После таких перлов, возникает закономерный, вопрос - а если бы Россия прекратила поставку ядерного топлива на Украину и ее АЭС перестали бы снабжать энергией граждан Нэзалэжной, это бы порадовало сотрудников украинских спецслужб?

Если «государство-агрессор» коварно поставляет дешевое топливо, то может быть украинскому правительству стоит перейти на топливо, доставляемое из США? Оно, конечно, в разы дороже, но зато, какая радость сделать соседу с Востока очередную гадость!

Раскручивая тайный клубок российских интриг против Украины, сотрудники СБУ также раскрыли двойную игру «урукхаев» из «Газпрома». Подумать только, они поставляют газ Украине в долг! Думаете для того, чтобы граждане Нэзалэжной не замерзли зимой? Нет!

Они, оказываются, наращивают долги украинского бюджета, чтобы задушить ими украинскую самостийность: «В газовой сфере с позиций ОАО «Газпром» применяются схемы прямого и опосредствованного влияния на ПАО «НАК «Нефтегаз Украины» путем последовательного увеличения долговых обязательств государственной компании за невыполнение условий контракта относительно снабжения российского природного газа».

Не теряют времени и «москальские» сотовые операторы которые монополизировали «…около 90% отечественного сегмента сотовой связи, телекоммуникационной сферы и сферы ІТ-технологий позволяет им внедрять необоснованно завышенные тарифы на услуги, навязывать украинским потребителям невыгодные условия, формировать выгодную для России общественно-политическую мысль для расшатывания действующей вертикали власти в Украине».

При этом, офицеры СБУ, почему-то забыли о том, что «необоснованно завышенные тарифы» российских компаний, по удивительной случайности, регулярно оказываются ниже, чем тарифы, предлагаемые операторами Украины.

Ну и, конечно, российские орки не могут обойтись без украинских черноземов. Увезти их на тачках они пока не могут, поэтому, по хитрой москальской привычке, плодородие черноземов решено «истощить»: «Фиксируются попытки российских ФПГ через аффилированные физические и юридические лица установить контроль над землями сельскохозяйственного назначения, месторождениями полезных ископаемых на территории Украины, в т.ч. приобретение на них прав через механизм долгосрочной аренды указанных земель, превратить наше государство в ресурсный придаток страны-агрессора. Так, в пользовании сельскохозяйственных предприятий, подконтрольных российским ФПГ, находится свыше 175 тыс. гектара земель сельскохозяйственного назначение (4% от общей площади пашни), расположенных в 12 регионах Украины (в основном на территориях Волынской, Сумской, Черниговской и Хмельницкой областей), деятельность которых приводит к истощению и потере плодородия украинских чернозёмов».

Но даже российские банкиры, бизнесмены и сотрудники «Газпрома» просто дети, по сравнению с хитрыми и коварными пенсионерами, проживающими на территории ЛНР и ДНР.

С целью разорения украинского бюджета они (о ужас!) хотят получить свои честно заработанные пенсии: «Российской стороной внедрен противоправный механизм безосновательного получения пенсий и социальной помощи лицам, которые находятся на территориях, подконтрольных незаконным вооруженным формированием (дальше – НВФ), с целью создания дополнительной нагрузки на Государственный бюджет Украины и направления полученных средств на потребности НВФ т.н. «ДНР»/«ЛНР».

Каковы же итоги борьбы СБУ с российскими предпринимателями и пенсионерами из ЛНР и ДНР?

Эти данные также представлены в докладе: «…в сравнении с 2013 годом на сегодняшний день удалось снизить присутствие РФ в лотерейной деятельности на 90%, фондовом рынке - с 40% до 20%, страховом секторе - с 17% до 13%, поставках оборудования для отечественных АЭС - с 34% до 10%, импорте продовольственной группы товаров - с 12% до 7%, грузовых железнодорожных перевозках - с 28% до 7% и авиационных перевозках - с 3% до 0%.

Через национальный банк Украины инициировано применение ограничительных мер к банкам с российским капиталом путем разработки совместно с государственным регулятором их финансовых планов, которыми предусмотрено постепенное уменьшение (на 20-40%) размера кредитного портфеля, который приведет к свертыванию их деятельности на Украине.»

«Прекращена внешнеэкономическая деятельность 252 субъектов РФ, в санкционный список включено 36 российских организаций. Аннулированы лицензии на осуществление страховой деятельности 4 компаний, которые контролируются российским капиталом.

В рамках специальной операции «ПЕНСИЯ ПАТРИОТАМ» перекрыт созданный российскими спецслужбами канал финансирования НВФ через механизм безосновательного возмещения из государственного бюджета Украины социальных выплат на сумму свыше 1 млрд. грн. ежемесячно. На основании добытых во время спецоперации сведений начаты досудебные расследования в рамках 46 уголовных производств, наложен арест и изъято 14 млн.росс.руб., 4 млн.грн, 10 тыс.евро, 878 тыс.дол. США, а также 249 платежных карточек, с которых наличность конвертировалась в российские рубли и доллары США.

Целенаправленное принятие Правительством мер по прекращению снабжения российскими коммерческими структурами в Украине промышленной продукции с последующим замещением ее отечественными конкурентоспособными аналогами. В частности, не допущены закупки у субъектов РФ товарно-материальных ценностей на сумму около 370 млн.грн, начислено к уплате в бюджет платежей на сумму свыше 315 млн.грн, уменьшены налоговые обязательства на сумму 532,5 млн.грн и предупреждено нанесение экономических убытков государству на 84 млн.грн.».

Однако даже такие меры сотрудники СБУ считают недостаточными.

Главной задачей объявлена ловля шпионов, выявление агентов влияние и тотальное вытеснение российского бизнеса с территории Украины: «…невзирая на принятые меры и достигнутые результаты, имеются и проблемные вопросы в организации работы по противодействию российской экономической экспансии…Результаты подразделений КЗЭ по выявлению агентуры и кадровых сотрудников спецслужб РФ в российских и аффилированных с РФ бизнес-структурах, которые осуществляют подрывную деятельность на территории Украины являются недостаточными…»

«Не уделяется надлежащего внимания контрразведывательному сопровождению деятельности бюджетообразующих предприятий с российским капиталом с целью выявления предпосылок к нанесению вреда экономической безопасности Украины и своевременного применения комплекса соответствующих мер противодействия. УСБУ в Житомирской, Одесской, Сумской и Черкасской областях необходимо усилить оперативный контроль за процессом отказа предприятий, организаций и учреждений от обслуживания в банках с российским капиталом».

Многие увидят в документе СБУ лишь признаки отчетливо заметной паранойи, плавно переходящей в маразм. И, вероятно, ошибутся. Громкими словами о «патриотизме» и «угрозе с Востока» прикрыты вполне конкретные меры по переделу украинских рынков товаров и услуг.

Место российских компаний занимают западные или украинские предприятия, прямо или косвенно аффилированные с коррумпированными киевскими чиновниками. Радостно звеня гривнами, они громко вещают о «государстве-агрессоре» и без сожаления рвут традиционные экономические связи. Однако, выигрывают ли от этого простые украинские граждане?

Ведь закрытие предприятий с участием российского капитала, это потеря работы для сотен и тысяч украинцев. Вытеснение российских сотовых операторов с рынка, это снижение конкуренции, а значит и неизбежный рост цен на услуги местных провайдеров. Отказ от российского топлива, это миллиардные потери для бюджета Украины.

Понятно, что киевских чиновников это волнует мало. Заработав на националистической риторике, они с чувством выполненного долга улетят на свои европейские и американские виллы. Но вот, куда улетит обманутый ими украинский народ?

Автор: Степан Бульбенко