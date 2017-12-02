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Власти Испании разрешили выдачу в США российского программиста

14:18 2.12.2017
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Совет кабинета министров Испании одобрил экстрадицию в США российского программиста Станислава Лисова, подозреваемого в причастности к хищениям средств со счетов с помощью вредоносной программы. Об этом говорится в сообщении Минюста Испании.

В августе аналогичное решение было принято Национальной судебной палатой Испании. Адвокат Лисова Александр Ионов назвал это «политическим шагом».

Лисов был задержан в Испании 13 января 2017 года на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. Тогда сообщалось, что россиянин подозревается в причастности к разработке и распространению вредоносной программы NeverQuest, похищающей данные клиентов банков, которые те вводят на страницах онлайн-банков, пишет РБК. Получив с помощью перехваченных данных доступ к банковским счетам жертв, разработчики NeverQuest смогли похитить с них, по предварительным данным, несколько миллионов долларов.

Как указывал Ионов, в Соединенных Штатах Лисову могут предъявить обвинение в «преступном сговоре с целью взлома компьютерных систем» и «преступном сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств общения». В общей сложности ему может грозить до 35 лет тюрьмы.

Темы: Испания, США, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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02.12.2017, 21:57
Гость: Ник16

По меньше шляться по заграницам - целее будешь, рекомендую!
02.12.2017, 19:51
Гость: Зоя

Так в Америке тюрьмы поди цивилизованные. Кофе с булочками, интернет, занятия спортом.
Хотя и половина этого срока - очень много.
02.12.2017, 19:35
Гость: для АВСД

разрывать контракты сокращать туристов и тд это конечно здорово и умно придумано Только Россия и так практически страна-изгой в Европе да и практически во всем мире Ну а с этими мерами останетесь в приятной компании с Венесуэлой Кубой Ираном ДНР ЛНР ЮжнОсетией и Абхазией Ну может и такое сильное государство как Вануату подключиться
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