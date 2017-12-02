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В Британии запретили использовать антивирус Kaspersky в спецведомствах

10:29 2.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
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Британские власти запретили использование программного обеспечения российской компании Kaspersky Lab в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность, пишет газета Financial Times со ссылкой на циркуляр главы Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киарана Мартина.

В адрес высокопоставленных представителей всех правительственных департаментов Мартин направил письмо с предупреждением о том, что антивирус Kaspersky "представляет риск".

"Там, где предполагается, что доступ к информации со стороны России станет риском для национальной безопасности, не стоит выбирать антивирус базирующейся в России компании", — приводит газета выдержку из письма. Мартин уточнил, что в первую очередь речь идет о ведомствах, отвечающих за внешнюю политику, международные переговоры, оборону и другую чувствительную информацию.

При этом в письме подчеркивается, что после шестимесячных проверок NCSC не обнаружил никаких доказательств того, что антивирус Kaspersky используется для сбора информации в интересах российских разведслужб, пишет РИА Новости.

Мартин заявил, что NCSC ведет с "Касперским" переговоры, направленные на создание основы для независимой проверки программ компании.

Темы: Великобритания, Компьютерная безопасность
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Комментарии читателей
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02.12.2017, 16:10
Гость: Не могу понять

Чем этот Касперский так хорош, что его использовали?
02.12.2017, 13:05
Гость: ник

совсем сдурели: уже начали верить в свою брехню.
02.12.2017, 12:17
Гость: Крутой

Поздно запретили, его теперь ничем не выскребсти, он прочно сидит в британских компьютерах и сообщает нужные сведения.
Все комментарии (7)
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