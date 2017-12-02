Преодоление раскола УПЦ. «Раскаяние» Филарета, или Где ждать предательства

Можно сказать, что история УПЦ КП как две капли воды схожа с историей Украины

Эффект разорвавшейся бомбы: именно так можно охарактеризовать реакцию на сообщение о том, что глава непризнанной Украинской Православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет попросил прощения у Москвы. И несмотря на все последующие попытки смазать этот факт со стороны пресс-секретаря главного раскольника Украины Евстратия Зори, УПЦ КП была вынуждена признать, что факт имел место быть, хотя «это не совсем то, что все о нем подумали»…

Фото с сайта topwar.ru

Понять Филарета просто. В свои 88 лет ему пора задуматься о душе или о скором будущем. Доживет ли он до краха своего детища (УПЦ КП) или нет, но о чем-то думать уже пора. И он думает (всегда умным был). Вероятно, пришло осознание того, что не все так просто в этом мире и с Москвой надо считаться. Политическая ситуация на Украине может очень быстро измениться, и что в этом случае Филарету, у которого руки по локоть в крови, делать? Правильно, надо столбить место в Москве, как это сегодня делают все умные украинские «патриоты».

В то же время он прекрасно понимает, что менее догадливые украинские «патриоты» в случае подписания реального соглашения с РПЦ порежут его на куски, как это уже было не раз с теми, кто продал «идеалы гидности». А потому он и его секретарь сегодня вынуждены юлить.

Начало раскола (гордыня обуяла)

История украинского раскола почти готовый сюжет для фильма. Сегодня мало кто уже помнит, что именно Филарет (Денисенко) был реальным претендентом на патриарший престол. Когда в мае 1990 года умер патриарх Пимен, именно он в сане митрополита Киевского стал местоблюстителем патриаршего престола. А это обычно прямой путь к патриаршеству.

Примечательно, что как раз в это время он усиленно борется со своими будущими «побратымами», желавшими уйти на Украине в автокефалию.

На выборах в июле 1990-го он стал только третьим, и о патриаршестве пришлось забыть. Тем временем в утешение ему Москва дала украинской церкви внутреннюю самостоятельность и способствовала избранию Филарета на должность ее главы. Но Денисенко обиделся, и его уже было не остановить. На волне событий 1991 года был задуман план полного отрыва украинского православия от русской церкви

1 ноября 1991 года обалдевший от происходящего в стране Архиерейский собор УПЦ провозгласил полную независимость Украинской Православной церкви. Это был сильный ход, но он стал последним большим успехом Денисенко. Москва не признала этого решения…

Через полгода 2 апреля 1992 года на Архиерейском соборе РПЦ в Москве почти все украинские архиереи отозвали свои подписи и потребовали от Филарета подать в отставку. Но тот отказался это сделать, и 25 июня 1992 года было объявлено о создании отдельной Украинской Православной церкви Киевского патриархата…

Вследствие этого Филарет был извергнут и в 1997 году предан анафеме.

Попытка номер два

Можно сказать, что история УПЦ КП как две капли воды схожа с историей Украины. За 25 лет ее существования она в унисон с политическими переворотами в Киеве то возвышалась, то уходила в тень. Как только руководство Киева начинало дружить с Москвой, о Филарете забывали, но после каждого разворота в сторону Запада именно он становился одной из центральных фигур политической жизни страны.

Так было во время первого майдана, когда УПЦ КП, полностью его поддержав, по итогу была обласкана новым режимом. Если посмотреть историю мытарств Филарета по признанию статуса УПЦ ПК в период правления Виктора Ющенко, то мы увидим полную копию сегодняшних событий. Правда, тогда еще обходилось без крови. Но суть всегда оставалась одной: любым способом оторвать украинское православие от Москвы и подчинить его константинопольскому патриарху. Если бы это было во власти последнего, то все так бы и было и уже давно. Но не срослось…

Крах надежды

Сейчас уже понятно, что киевские раскольники никогда не получат разрешения на самостоятельность. Православный мир не готов ссориться с Москвой в угоду Филарету и его компании. Думаю, это поняли и они сами. Пока Москва была слаба или были шансы при помощи Запада сломить ее волю к сопротивлению, Филарет и его сподвижники делали все, чтобы «обрести» независимость.

Но сегодня уже видно, что Москва с каждым годом все усиливается, и очень скоро политическая ситуация в Киеве может вновь измениться. Что в этом случае делать Денисенко и Ко? Ведь и во время и после второго майдана они так «прославились», что маловероятно, что это сойдет им с рук. На Украине пойдет обратный откат, а жить в условиях прессинга священники УПЦ КП как-то не привыкли. Да и на нары никому из них не хочется.

Раскаяние или игра

Думаю, именно понимание неизбежности будущих политических изменений на Украине и толкнуло Филарета написать то письмо, которое уже вызвало бурную дискуссию в России и на Украине. Не от хорошей жизни и не под влиянием раскаяния все это было написано, а ради попытки уйти от ответственности в будущем.

Филарет пытается оставить для себя вилку решений, а потому, вероятнее всего, переговоры, какими бы они ни были, затянутся. «Патриотической» тусовке все это будет преподнесено как попытка мирно договориться с Москвой о независимости УПЦ КП.

В это же время будут идти переговоры ни о чем в Москве до того момента, пока политические расклады не определят победителя. Если в конфликте на Украине все останется как сейчас, Филарет выйдет из переговоров не моргнув глазом, если победит Москва, бросится ей на грудь.

Конечно, это можно назвать подлостью и приспособленчеством, но именно в подлости и приспособленчестве жили раскольники УПЦ КП все 25 лет своего существования, а потому для них здесь нет ничего нового.

Как бы там ни случилось, но сам факт случившегося говорит о фундаментальных политических сдвигах в ситуации на Украине. Сила Москвы растет, и этого уже никто не пытается оспаривать. Филарет и священники УПЦ КП уловили эти изменения и спешат обезопасить себя на будущее.

И не более того…

P. S. Мне сейчас интересно другое: как на эту новость отреагируют националисты? Они как раз и могут заставить Филарета отказаться от своего плана. Они это умеют. Будет интересно за всем этим наблюдать.

Автор: Юрий Подоляка