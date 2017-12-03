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Израиль нанес ракетные удары по военной базе Ирана в Сирии

13:08 3.12.2017
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Целью авиаудара, который нанесли ВВС Израиля по Сирии, была иранская военная база, расположенная в 50 километрах от сирийско-израильской границы. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ.

По данным газеты, всего израильская авиация выпустила пять ракет, после атаки были слышны громкие взрывы.

Ранее, в субботу, сирийские государственные СМИ сообщили, что ПВО отразили ракетный удар Израиля. Местный источник подтвердил РИА Новости, что атака произошла к югу от Дамаска.

Израильские военные не прокомментировали удар, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил заявление, в котором подчеркнул, что Тель-Авив не допустит присутствия иранских сил в Сирии и не позволит Тегерану завладеть ядерным оружием


 

Темы: Израиль, Иран, Сирия
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Комментарии читателей
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04.12.2017, 01:10
Гость: blog2038

Вижу, что как минимум до одного диванного вояки не дошло.
04.12.2017, 01:09
Гость: blog2038

И что вам мешает.
03.12.2017, 23:25
Гость: Жмурику

Давай, давай, успей насладиться языкоблудством, пока еще не всех "храбрецов" к ногтю прижали.
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