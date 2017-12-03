=Участниками «Марша за импичмент» в Киеве стали 2,5 тысячи украинцев=

Бывший глава Одесской области, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили провел в центре Киева «Марш за импичмент». Согласно данным полиции, в нем участвовали около двух с половиной тысяч человек, передает РИА «Новости».

Саакашвили подчеркнул, что намерен добиться выполнения всех ранее выдвинутых требований к властям и призвал украинцев вновь собраться на Европейской площади 10 декабря. По его прогнозам, в следующий раз участников акции будет гораздо больше. «Нас будут сотни тысяч, миллионы украинцев», - цитирует его агентство.

Экс-губернатор также заявил, что если депутаты Верховной рады не примут требуемые от них законы, протестующие оцепят администрацию президента Петра Порошенко и не пустят главу государства на его рабочее место.

Акция протеста в Киеве началась еще 17 октября. Ее участники требуют отменить депутатскую неприкосновенность, принять новый закон о выборах и создать антикоррупционный суд. Спустя некоторое время ряд политических партий отказались продолжать протест. Наиболее активными его участниками остаются сторонники Саакашвили.

