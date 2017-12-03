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Участниками «Марша за импичмент» в Киеве стали 2,5 тысячи украинцев

18:28 3.12.2017
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
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Бывший глава Одесской области, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили провел в центре Киева «Марш за импичмент». Согласно данным полиции, в нем участвовали около двух с половиной тысяч человек, передает РИА «Новости».

Саакашвили подчеркнул, что намерен добиться выполнения всех ранее выдвинутых требований к властям и призвал украинцев вновь собраться на Европейской площади 10 декабря. По его прогнозам, в следующий раз участников акции будет гораздо больше. «Нас будут сотни тысяч, миллионы украинцев», - цитирует его агентство.

Экс-губернатор также заявил, что если депутаты Верховной рады не примут требуемые от них законы, протестующие оцепят администрацию президента Петра Порошенко и не пустят главу государства на его рабочее место.

Акция протеста в Киеве началась еще 17 октября. Ее участники требуют отменить депутатскую неприкосновенность, принять новый закон о выборах и создать антикоррупционный суд. Спустя некоторое время ряд политических партий отказались продолжать протест. Наиболее активными его участниками остаются сторонники Саакашвили.
 

Темы: Украина, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация на Украине, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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03.12.2017, 23:14
Гость: Влад 33

Готовят "почву " для побега в Испанию Яго ( Порошенко ) и компании? Кто-то срежиссировал спектакль, но люди... , что можно сказать о них, глядя со стороны...? Интересно, а ведь этот балаган , в самой Украине , кукловодам, кажется "прокатит".., хоть и мерзко все это выглядит ..
Мишико отвели в этом ..... Главную роль.. Ох времена пошли.. , опять все шитот"белями нитками"..
03.12.2017, 21:01
Гость: Гость

"протестующие оцепят администрацию президента Петра Порошенко и не пустят главу государства на его рабочее место" - Миша, это не умно. Он найдет себе другой кабинет, а ты останешься в дураках. Лучше будет заблокировать его дома, чтобы не смог выехать. Тогда он от страха убегать будет прямо на вертолете и сразу за бугор. Тебе какое задание поставили товарищи янки - выдавить этого упыря с его логова всеми возможными "демократичными" методами. А что может быть более "демократично" чем закрыть его в собственном особняке, как Горбачева на даче в Крыму. Причем он после нескольких дней сидения в "кутузке" сразу снял с себя полномочия, даже не брыкаясь. Товарищи янки, как вы считаете, идея ничего такая, правда. Вообщем, если нужно "помочь уйти" Петю, вы обращайтесь - всегда готова помочь - у меня идей на этот счет немерено. Да, Петя, видишь до чего ты докатился - даже "ватники" теперь заодно с "патриотами". А все почему - оказывается ты уже достал и тех, и других - не понимаю, как твоя жена тебя терпит - с виду вроде приличная женщина. Вообщем, Миша, ты молодец - я в тебя верю - ты справишься, тебе не в первой...
03.12.2017, 20:32
Гость: +++

=Участниками «Марша за импичмент» в Киеве стали 2,5 тысячи украинцев=

Почему так мало участников марша ? Видать печеньки не раздают поэтому все сидят дома.
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