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Число постоянно проживающих на Украине человек сократилось на 10 миллионов

11:36 3.12.2017
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Число постоянно проживающих на Украине человек сократилось на 10 миллионов. Об этом в эфире телеканала Zik заявил бывший министр труда Михаил Папиев.

«Внешне Украина выглядит успешным государством. По статистике, украинцев сегодня 42,3 миллиона, то есть это мощная европейская страна. По расчетам, которые мы провели вместе с экспертами и Институтом демографии Академии наук Украины, сейчас оптимистичный показатель — 32 миллиона граждан», — рассказал он, уточнив, что в статистике не учитывалось население Крыма и самопровозглашенных республик.

Папиев также отметил, что около пяти миллионов человек покинули Украину до Евромайдана, и столько же — после событий 2014 года.

В феврале министр финансов Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава приняла 1,3 миллиона украинских мигрантов, сообщает Lenta.ru.

По данным киевского отделения кадрового портала HeadHunter, 20 процентов украинцев решительно настроены покинуть страну.

Темы: Украина, Демографическая ситуация в мире, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.12.2017, 12:26
Гость: Юляша

Наконец хоть что-то позитивное со стороны Хохляндии :)
Так держать !
03.12.2017, 12:10
Гость: Странное дело

При Советской власти на Украине проживало 52 млн человек.
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