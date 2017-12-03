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В Киеве активисты заблокировали местный телеканал

20:14 3.12.2017
Фото с сайта newsone.ua
Фото с сайта newsone.ua
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Журналисты украинского телеканала NewsOne сообщили, что их офис в Киеве заблокирован людьми в военной форме.

Они отметили, что к территории телеканала подъехал грузовик, нагруженный мешками, содержание которых неизвестно. Приехавшие в машине люди заблокировали вход и выход колючей проволокой. При этом от каких-либо комментариев они отказывались.

Сотрудники NewsOne предположили, что происходящее может быть связано с тем, что канал оказался единственным, кто транслировал проходивший в Киеве «Марш за импичмент».

Позднее один из активистов – Алексей Середюк, ранее участвовавший в боевых действиях на Донбассе, пояснил, что оцепившие телеканал люди недовольны его политикой. Он также потребовал извинений от депутата Евгения Мураева, назвавшего евромайдан государственным переворотом.

Активист добавил, что в дальнейшем блокировке будут подвергаться все «ватные телеканалы» Украины.

Журналисты призвали правоохранительные органы обратить внимание на происходящее.

В прошлом году подобная акция была проведена в отношении другого украинского телеканала – «Интер». По словам активистов, она возымела действие – телеканал сменил свою политику.
  

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, СМИ в мире
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Комментарии читателей
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03.12.2017, 23:56
Гость: я все сильнее и сильнее склоняюсь к мысли...

что за всеми этими пертурбациями в стране 404 стоят производители попкорна.
03.12.2017, 21:19
Гость: 1

Не активисты, а радикалы ОПГ.
03.12.2017, 21:17
Гость: Ха

Как это напоминает приход Адика к власти в Германии. Тоже начинали с погромов неугодных редакций газет. Закончили Освенцимом и Бухенвальдом. Дофинасировались господа жидобанкиры? А в прочем, судя по составу вашего хапмина и ВР это умышленно ВАШИХ рук дело! СУ? ГС? Ждите. За вами придут!
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